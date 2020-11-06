«Стальное дерево» помогло детской театральной студии

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Он помогает приобщить к театральному искусству детей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году автор проекта - учитель елецкой школы №1 Лидия Полосина стала победителем грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда «Милосердие».

«Театр для всех» — это новое направление творческой деятельности молодежного волонтерского историко-патриотического театра-студии «Эпизод», который создан по инициативе Лидии на базе школьного театрального кружка. Автор проекта планирует шире привлекать к участию в театральных постановках детей с ограниченными возможностями здоровья. В течение нескольких месяцев артисты из числа школьников и студентов города покажут ряд новых спектаклей, тематика которых связана с днями воинской славы России.

Осуществить задуманное поможет поддержка фонда «Милосердие». На средства гранта для театра закуплена новая аппаратура (микрофоны, микшерный пульт, видеокамера), пошиты сценические костюмы и изготовлены декорации.

На прошлой неделе в елецкой школе №1 состоялась премьера спектакля «Сразу после Куликовской битвы», в котором были задействованы, в том числе, и дети с ограниченными возможностями здоровья. На ней присутствовали руководители мэрии Ельца, фонда «Милосердие», Елецкого государственного университета. Для организации спектакля были приняты все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов.

В 2020 году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах реализуют 23 проекта грантовой программы «Стальное дерево». На эти цели социальный партнер НЛМК - благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.