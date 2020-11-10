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В Липецке владельцам киосков не будут поднимать плату за место

Депутаты горсовета рекомендовали отложить принятие соответствующего документа
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Владельцам киосков в Липецке пока не будут повышать плату за место

Владельцам киосков в Липецке пока не будут повышать плату за место

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецком горсовете обсудили вопрос об увеличении платы за размещение нестационарных объектов. Напомним, мэрия хотела поднять финансовую нагрузку предпринимателям в 2,5 - 3 раза, внести поправки в соответствующий документ. Владельцы киосков выступили против таких изменений.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, парламентарии взвесили все "за" и "против", изучив ситуацию с нестационарными объектами в городе и опыт других городов в этом вопросе. Депутаты рекомендовали отложить принятие документа. Они также запросили информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Липецке и других регионах.

По словам спикера горсовета Александра Афанасьева, сейчас не время поднимать плату за размещение киосков. Из-за коронавируса предприниматели оказались в непростой ситуации. Финансовую нагрузку нужно снижать.

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