На НЛМК определили лучших водителей карьерных самосвалов

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В ходе состязаний определяли лучшего водителя автомобиля БелАЗ. В конкурсе участвовало более 30 работников автотранспортного управления. Конкурсанты демонстрировали знания требований охраны труда, правил дорожного движения, производственной системы, интегрированной системы менеджмента Группы НЛМК. Работники также отвечали на вопросы о последовательности технологических операций водителя БелАЗа. Практическое задание включало элементы скоростного маневрирования. Жюри оценивало скорость выполнения задания, соблюдение правил охраны труда и промышленной безопасности.

Лучше других с конкурсным заданием справился Алексей Федулов. Победителю, а также призерам - Андрею Челядину и Дмитрию Чеботареву будут вручены дипломы, сувениры и денежные премии.

В 2020 году на НЛМК пройдет 40 различных конкурсов профессионального мастерства. Ожидается, что в них примут участие около 1500 работников комбината.

Сергей АЛЕСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.