128 миллионов рублей сэкономило Липецкэнерго с начала года за счет снижения потерь в сетях

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В отчетный период их уровень составил 9,9 %, что на 1,3 % ниже аналогичных показателей 2019 года. Экономия составила более 48 млн. кВт*ч или 128 млн рублей. Такой объём электроэнергии соответствует суммарному месячному потреблению Грязинского и Добринского районов.

Достижению данного результата способствовала реализуемая в Липецкэнерго Программа мероприятий по снижению потерь электроэнергии, включающая в себя комплекс организационных и технических мер.

Одними из наиболее эффективных мероприятий являются рейды по выявлению фактов безучетного и бездоговорного электропотребления. Незаконное потребление электроэнергии является одной из причин возникновения потерь в сетях, провоцирует перепады напряжения в сети, повышает вероятность отключений электроэнергии. В ходе рейдов специалисты Липецкэнерго выявили 985 фактов хищения электроэнергии. По результатам проведенной работы в полезный отпуск Липецкэнерго включено 19,5 млн кВт ч электроэнергии, украденной недобросовестными потребителями, на общую сумму более 60 млн рублей.

Положительную динамику в снижении потерь обеспечивают такие технические мероприятия, как перераспределение нагрузок и отключение незагруженных трансформаторов на подстанциях, установка провода большего сечения на перегруженных ЛЭП, монтаж на линиях самонесущего изолированного провода, а также установка интеллектуальных приборов учета.

С начала года специалисты Липецкэнерго установили более 3,1 тыс. современных приборов учета. До конца года планируется внедрить в работу еще порядка 9,7 тыс «умных» счетчиков. Программируемые многофункциональные устройства не только учитывают объем и качество потребляемой электроэнергии в дистанционном режиме, но и позволяют отследить источник потерь, что позволяет предотвратить попытки хищений электроэнергии. Данные приборы учета обладают рядом преимуществ и для потребителей. В их функционал входит опция почасового многотарифного учета электроэнергии, контроль мощности и иных параметров, необходимых для планирования энергопотребления и оптимизации расчетов за электроэнергию.

Средства, сэкономленные Липецкэнерго в результате реализации Программы мероприятий по снижению потерь электроэнергии, используются в качестве дополнительного источника финансирования для решения первоочередных производственных задач, стоящих перед филиалом.

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Фото предоставлено Липецкэнерго