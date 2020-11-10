Липецкие полицейские за год улучшили показатели – сотрудников УМВД поздравили с праздником

Сотрудников УМВД поздравили с профессиональным праздником Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В Липецке отпраздновали День сотрудника органов внутренних дел. Праздник прошел в главном здании УМВД по Липецкой области, куда пришли сотрудники правоохранительных органов, администрации, а также ветераны полиции.

Первым к личному составу обратился начальник УМВД России по Липецкой области полковник полиции Олег Латунов:

«Уважаемые коллеги, от всего сердца поздравляю всех вас с профессиональным праздником и выражаю огромную благодарность за проделанную работу всему личному составу органов внутренних дел Липецкой области, – сказал начальник полиции. – Мы с вами выполняем очень важную работу – сдерживаем уровень преступности на той самой планке, которая позволяет оставаться региону спокойным и процветающим».

День сотрудников полиции Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, полицейские нисколько не ослабили борьбу с преступностью в этом году, а напротив улучшили показатели. Так в сравнении с прошлым годом уменьшилось число убийств и покушения на убийства с 42 до 38 преступлений, тяжкий вред – со 105 до 81. Значительно сократилось количество квартирных краж с 254 до 198, угонов – со 133 до 104. Раскрываемость убийств, изнасилований, тяжкого вреда со смертельным исходом и коммерческого подкупа стопроцентная. Также за год пресекли 1406 наркопреступлений и 562 случая коррупции.

По линии ГИБДД количество ДТП сократилось с 1318 до 1179, автоинспекторы выявили в 1.5 раза больше нарушений и поймали 2944 пьяных водителя – на 41.6% больше.

Липецкие полицейские улучшили показатели Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Сотрудников полиции поблагодарили губернатор региона Игорь Артамонов и председатель Областного Совета Павел Путилин. В завершении руководители УМВД и региона наградили сотрудников медалями и грамотами. 10 сотрудников получили Почетную грамоту МВД России, 11 – благодарность, 33 полицейским присвоили очередные звания, ветеранам МВД вручили 77 юбилейных медалей.