Когда и как пройдет Зеленый день от Сбербанка в 2020 году

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В ноябре 2020 года Сбер в третий раз проведет традиционный Зеленый день: 11 и 12 ноября для частных клиентов, а также с 11 по 17 ноября для корпоративных клиентов будут доступны финансовые и нефинансовые услуги на особых условиях. Акция приурочена ко дню рождения банка - его отмечают 12 ноября.

- Три года назад мы провели наш первый Зеленый день. После первого эксперимента мы увидели, что миллионы людей по всей стране и десятки поддержавших нас бизнес-партнеров остались довольны. Тогда мы решили, что это будет ежегодная традиция. В 2019 году Зеленый день стал одной из наиболее массовых акций в стране: более 7 млн уникальных пользователей приняли участие. Уверены, что и в 2020 году акция будет столь же популярной, - отметил первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанк Лев Хасис.

На какие скидки обратить внимание?

Мероприятие традиционно проходит под девизом «Самый выгодный день в году!». В этот раз спектр акций существенно расширился, учитывая интенсивное развитие экосистемы Сбера, которая теперь включает сотни сервисов.

Выгодные условия приготовили: Okko, Delivery Club, Самокат, «Кухня на районе», СберЗдоровье, СберМобайл, СБЕР ЕАПТЕКА, СберКорус, СберАвто, «Сетелем», СберУслуги, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика, СберCтрахование и многие другие.

- Из огромного количества предложений, которые мы подготовили, я бы хотел выделить наш флагманский продукт - подписку СберПрайм на самые частотные сервисы экосистемы. Мы анонсировали это предложение недавно и представили уникальную цену - 999 рублей в год. В Зеленый день при покупке СберПрайма мы за ту же стоимость предоставим подписку на два года, - подчеркнул Лев Хасис.

По подписке СберПрайм можно получить доступ к более 20 тысячам фильмов и сериалов, 40 миллионам музыкальных композиций или, например, скидку при заказе такси или доставки еды. Подробнее о предложении можно узнать на официальном сайте.

В то же время в Зеленый день вы может воспользоваться и конкретными сервисами: например, получить скидку 25 % на 3 месяца связи на все тарифы СберМобайл. Или сэкономить 1000 рублей при заказе каких-либо медикаментов от 3999 рублей с помощью СБЕР ЕАПТЕКИ.

В честь дня рождения банка установлена уникальная цена и на приставку SberBox - всего 2490 рублей вместо 3490. Она позволяет практически любому телевизору стать «умным»: вы сможете отдавать голосовые команды, выбирать лучшие современные фильмы и даже заказывать попкорн к просмотру.

Ко дню рождения Сбера свои предложения также сделают более 170 партнеров банка, в том числе «Дочки-Сыночки, Xiaomi, McDonald’s, 220 Вольт, Эльдорадо, Lamoda, «Победа», «Газпромнефть», Детский мир, Huawei и многие другие.

Участвуют в Зеленом дне от Сбера и партнеры из Черноземья. Компания «Борисоглебский трикотаж» предложит скидки 20% на мужские, женские, детские носки и колготки из натуральных материалов по промо-коду «promo20».

Дом Ткани в Липецке предоставит скидки для новых клиентов в 10-15% на ткани, швейную фурнитуру, шторы, домашний текстиль по промо-коду "DOBRO".

В «Орловском учебном центре ДОСААФ России» клиентов ждут скидки в 10% на обучение и получение водительских прав категорий А, В, С, Д, СЕ, ВЕ, ДЕ. Скидка предусмотрена для новых клиентов по промо-коду "GREEN".

Уникальное дошкольное отделение «Сказочный сад» в Воронеже предложит скидку в 13% для новых клиентов по промо-коду "GREEN" на пребывание в детском саду.

Магазин обуви «Пешеходшуз» в Белгороде предоставит скидку в 20% на новую коллекцию по промо-коду «PPESHEHODSBER».

Кафе-пекарня «Бублик» в Белгороде предложит посетителям скидки 15% на все меню по промо-коду «SberPryanik».

Магазин сантехники в Курске – «СантехМастер» приготовил для покупателей скидки 15% на все смесители. Она предоставляется на всю группу товаров в дни проведения акции.

Как выбрать лучшие предложения?

10 ноября можно забронировать некоторые скидки. Уже 11 ноября на официальном сайте праздника стартуют трансляции с популярными блогерами, которые расскажут о всех новинках Сбера. Воспользоваться предложениями можно будет, как мы уже говорили, до 12 ноября, если вы частный клиент, или до 17-го, если вы корпоративный клиент.

Советуем обратить внимание на скидки до 20% на квартиры от застройщиков в более чем 600 жилых комплексах по всей стране. Клиенты с одобренной ипотекой Сбербанка могут забронировать понравившуюся жилплощадь на сайте ДомКлик.

- Конечно, у нас будет довольно много выгодных предложений именно от банка. Особые условия мы подготовили по кредитным и дебетовым картам, по кредитам и другим финансовым продуктам, - сказал Лев Хасис.

В Зеленый день, например, с выгодой до 40% можно будет оформить программы СберСтрахование — «Защита дома», «Защита дома Премьер», «Защита от травм» и другие. Также вы сможете оформить СберКарту с повышенными бонусами «Спасибо».

С более подробной информацией об участниках акции и предложениях можно ознакомиться на sber.ru.