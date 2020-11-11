Банк ЗЕНИТ вернет 300 рублей на карту за покупку от 1 тыс. рублей

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Для получения средств необходимо совершить покупку не позднее 14 дней с момента активации новой карты. Акция распространяется на дебетовую и кредитную «Карту привилегий» всех платежных систем, за исключением зарплатных продуктов.

Дебетовая «Карта привилегий» позволяет получать ежемесячно кэшбэк до 5% и до 6% годовых на остаток по счету. По кредитной «Карте привилегий» предоставляется лимит до 1 млн рублей с льготным периодом до 50 дней и кэшбэк до 5%. Клиенты также могут подключить рассрочку. Обслуживание по картам бесплатное.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 139 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

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Фото предоставлено пресс-службой банка