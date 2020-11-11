Новолипецкий комбинат приглашает липецких школьников присоединиться к «Классу НЛМК»

.

Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, приглашает школьников стать участниками образовательной программы «Класс НЛМК». Она организована в партнерстве с липецкой физико-математической школой «Эврика». Программа поможет ребятам повысить уровень знаний по физике и математике, а также выбрать направления для обучения по металлургическим специальностям после окончания школы.

Учащихся 11-х классов ждут углубленные занятия по предметам естественно-математического профиля, которые помогут им лучше подготовится к ЕГЭ. Ребята во время учебы узнают о факультетах ЛГТУ и востребованных на НЛМК технических специальностях, познакомятся с возможностями трудоустройства на комбинат после окончания вуза.

Обучение в «Классах НЛМК» бесплатное. Занятия будут проходить с ноября по май два раза в неделю. Чтобы присоединиться к «Классу НЛМК», необходимо до 20 ноября связаться с кадровой службой комбината по телефону 44-70-20 (Марина Логунова) или по электронной почте: logunova_ms@nlmk.com.

НЛМК организует для школьников целый ряд образовательных проектов, участниками которых ежегодно становятся около 400 старшеклассников. Для них открыты кружки технического творчества, они проходят обучение по программам «Школа профессионального мастерства» и «Металлургическая смена». Все это помогает ребятам выбрать направления для обучения по металлургическим специальностям после окончания школы.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.