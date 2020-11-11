13 фактов хищения электрооборудования выявили энергетики Липецкэнерго с начала текущего года

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С начала года энергетики выявили в зоне своей ответственности 13 таких фактов. Размер причиненного ущерба составил более 1,5 млн рублей. По всем случаям воровства электрооборудования поданы заявления в правоохранительные органы. На текущий момент возбуждено 8 уголовных дел. Ведется работа по возмещению нанесенного энергетикам ущерба.

«Размер финансовых потерь не ограничился суммой ущерба от хищений. На проведение восстановительных работ, включивших в себя закупку нового оборудования, трудозатраты, затраты на технику и ГСМ, Липецкэнерго направило более 4 миллионов рублей. При этом все работы проводились в оперативном порядке, что потребовало оперативного привлечения средств, запланированных на решение других первоочередных задач, связанных с обеспечением качественного и надежного энергоснабжения потребителей», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Наибольшее количество преступлений зафиксировано в Добринском (3) и Усманском (4) районах Липецкой области. Зачастую хищения осуществлялись с действующих объектов. Так в селе Приозерное Добринского района был демонтирован и разобран трансформатор одной из подстанций, питающей водонапорную башню. В результате жители села на несколько часов остались без воды. Заявление о возбуждении уголовного дела по данному факту направлено энергетиками в прокуратуру Добринского района.

Липецкэнерго напоминает об ответственности за хищение электрооборудования. За совершение данных действий в соответствии со ст. 215.2. УК РФ предусмотрен штраф в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительные работы на срок от одного года до двух лет, либо лишение свободы на срок от одного года до трех лет. Подобные действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору или должностным лицом с использованием своего служебного положения, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.

Важно помнить, что вмешательства в работу энергооборудования могут стать причиной сбоев в электроснабжении потребителей, в том числе социально значимых объектов, среди которых больницы, школы и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, необходимые для жизнеобеспечения граждан. Кроме того, такие противоправные действия подвергают опасности жизнь и здоровье, как самих похитителей, так и сторонних лиц.

Липецкэнерго призывает всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса, незамедлительно сообщать об этом по круглосуточному бесплатному телефону «Россети Центр» 8-800-220-0-220, либо в правоохранительные органы.

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Фото предоставлено Липецкэнерго