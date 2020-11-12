«Открытие» опубликовал промежуточную финансовую отчетность

.

Коронавирус и ограничения, связанные с ним, не помешали бизнесу группы «Открытие» остаться прибыльным – таковы данные документа, составленного по состоянию на 30 сентября в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Чистая прибыль группы по итогам 9 месяцев 2020 года составила 30,2 миллиарда рублей. Операционный доход (без учета обесценения активов) - 116,2 миллиарда (+ 4% по сравнению с 2019-м), чистый процентный доход - 57,7 миллиарда (+ 27%).

Совокупные активы увеличились на 5% - по их размеру «Открытие» входит в топ-10 финансовых групп России, занимая 6-е место. Кредитный портфель увеличился на 25% - темпы его роста превышали рынок, что позволило банку по итогам полугодия занять 7-е место по объему кредитного портфеля юридических (1 207 млрд рублей) и физических лиц (471 миллиарда). Доля ипотеки составила 46%, доля потребительского кредитования — 43%.

Михаил Задорнов: Мы продолжаем работать над оптимизацией расходов и повышением эффективности деятельности.

Михаил Задорнов, президент-председатель правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие», так комментирует показатели:

- Банк и компании группы получили прибыль, которая близка к первоначальному плану, несмотря на ограничения, вызванные коронавирусом, и связанное с ним снижение экономической активности. Мы поддерживали и продолжим поддерживать своих клиентов, пострадавших от пандемии. У «Открытия» большой запас прочности, позволяющий нам справляться с внешними вызовами и уверенно смотреть в будущее.