Проект НЛМК по экологической модернизации получил золотую медаль «Металл-Экспо 2020»

Фото: пресс-служба НЛМК.

Группа НЛМК, международная металлургическая компания, награждена золотой медалью 26-й Международной промышленной выставки Металл-Экспо 2020 за строительство на площадке Новолипецкого комбината комплекса по безводному охлаждению металлургического шлака. Проект, реализованный в рамках продолжающейся экологической модернизации, позволил в 3,5 раза сократить эмиссию сероводорода на соответствующем участке.

Ранее при охлаждении доменного шлака использовалась вода. Реакция горячего шлака с водой приводит к выделению сероводорода. Несмотря на то, что среднее содержание этого вещества в городском воздухе в несколько раз меньше предельно допустимой концентрации, сам запах вызывал дискомфорт жителей близлежащих районов. Новый комплекс позволяет полностью обойтись без использования воды и, соответственно, исключить запах и существенно снизить содержание сероводорода в городском воздухе.

Комплекс построен на месте площадки накопления шлака. В ходе строительства было переработано 6 млн тонн шлака и прочих вторичных ресурсов, накопленных до 90-х годов прошлого столетия, и извлечено около 500 тыс. тонн железа, повторно использованного для производства чугуна и стали. Оставшийся материал был использован при строительстве самого комплекса и других объектов.

Инвестиции в проект составили более 2 млрд рублей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.