В новогодние праздники на улицах Липецка станет уютно

В Липецке подвели итоги конкурса концепций новогоднего оформления города Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке выбрали лучшую концепцию новогоднего оформления города. Итоги конкурса подвели накануне, 11 ноября. Напомним, всю неделю липчане голосовали за понравившийся вариант. Всего их было 8. Свои голоса отдали около 5 тыс. интернет-пользователей.

В конкурсе участвовали как профессиональные дизайнеры, так и студенты. К победе уверенно шли две концепции - №4 и №8. В итоге выиграл вариант №4 "Уютного Нового года". В его основе - противопоставление домашнего тепла и мороза на улице, который рисует причудливые узоры на окнах. По словам автора концепции Анны Жуковой, в этом году тема домашнего уюта актуальна, как никогда.

- Новый год итак принято считать семейным праздником, а в условиях пандемии, как я заметила, сами горожане стремятся проводить как можно больше времени дома с близкими, - поделилась своими мыслями победитель.

В конкурсе было 3 этапа - прием заявок, голосование и реализация концепции. По данным пресс-службы мэрии, в декабре выбранная концепция появится на билбордах города, а также у предпринимателей, которым ее рекомендуют.