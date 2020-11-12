Более 1,3 млн рублей направило Липецкэнерго на обеспечение экологической безопасности с начала года

Фото предоставлено Липецкэнерго.

С начала года на эти цели филиал направил более 1,3 млн рублей.

Важное место в программе отводилось комплексу технических мер, позволяющих обеспечить безопасность производственной деятельности. Среди них - замена масляных выключателей на вакуумные и элегазовые, отличающиеся пожаробезопасностью и повышенными показателями надежности, а также замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП). Его использование позволяет уменьшить охранную зону вырубки просек линий электропередачи, а также защитить от воздействия электрического тока птиц. С начала года специалисты Липецкэнерго смонтировали более 14,7 км такого провода. Кроме того, на опорах воздушных линий было установлено 548 птицезащитных устройств, предназначенных для обеспечения безопасности объектов животного мира при передаче электроэнергии.

Продолжалась и работа по контролю содержания количества загрязняющих веществ на стационарных источниках выбросов и в санитарно-защитных зонах производственных площадок, благоустройству и озеленению территории предприятий. Для ответственных за охрану окружающей среды лиц было организовано своевременное обучение, в том числе и в удаленном формате в связи текущей эпидемиологической ситуацией.

«В «Россети Центр» предъявляются высокие критерии качества к экологическим аспектам производственной деятельности. Применяя комплексный подход к использованию ресурсов, внедряя в работу безопасные современные технологии при распределении электроэнергии, Липецкэнерго вносит вклад в улучшение экологии региона», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук

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