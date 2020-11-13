Еще более 1,2 млрд рублей выплат получат медики и соцработники Воронежской области, работающие с коронавирусными пациентами

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Депутаты регионального парламента согласовали очередные изменения в бюджете региона в ходе четвертого заседания Воронежской областной Думы.

Значительная часть средств будет распределена на мероприятия в рамках борьбы с коронавирусом.

Доходы бюджета региона в 2020 году в целом увеличиваются более чем на 4,6 млрд рублей – на сумму безвозмездных поступлений из федерального бюджета.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

– Более чем на 1 млрд рублей увеличивается дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов в связи с пандемией –государство частично компенсирует снижение налоговых доходов области. Субвенции на социальные выплаты безработным гражданам увеличивается почти на 1,3 млрд рублей. Кроме того, в регион направляются межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства РФ в сумме около 3 млрд рублей. Более миллиарда из них направят на выплаты стимулирующего характера и компенсации медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом. Также более 204 млн рублей из резервного фонда правительства страны выделено на эти же цели соцработникам, оказывающим услуги гражданам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Кроме того, около 321,5 млн рублей будет направлено на дополнительное финансовое обеспечение медицинских организаций, входящих в систему ОМС, в условиях распространения коронавируса.

За счет экономии и перераспределения резервных средств уже областного бюджета почти 859 млн будет направлено департаменту здравоохранения региона на мероприятия по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе организацию коечного фонда медучреждений (еще 40 млн изыскано на эти цели внутри самого департамента). Почти 94,5 млн рублей областных средств перераспределено на стимулирующие выплаты медработникам, участвующим в реализации мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции, и в сумме около 60 млн рублей на лекарственное обеспечение. Департаменту социальной защиты Воронежской области также будет направлено более 291 млн рублей на мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 и связанные с этим стимулирующие выплаты.

Почти 178 млн рублей получит департамент строительной политики области на обеспечение учреждений здравоохранения системой центрального снабжения медицинскими газами.

Кроме того, перераспределение позволит департаменту образования, науки и молодежной политики направить около 80,8 млн рублей для обеспечения школ региона оборудованием для обеззараживания воздуха.