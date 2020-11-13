Качество продукции залог успеха липецких производителей

Фото: ФБУ «Липецкий ЦСМ».

Праздник призывает обратить внимание на проблему качества продукции и услуг. Специалисты ЦСМ Росстандарта в Липецкой области рассказали, как их деятельность помогает производителям повышать качество продукции.

«Ключ к успешной деятельности заключается в высоком качестве производимых товаров и оказываемых услуг. День качества — профессиональный праздник тех, кто производит продукцию, оказывает услуги, а также отстаивает их качество и безопасность.ФБУ «ЛипецкийЦСМ» поздравляет липчан и всех специалистов с Всемирным днемкачества и желает качественного уровня жизни, здоровья и благополучия».

Директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров

НСС – гарантия качества

Нередко в магазине покупатель сталкивается с надписью «Сделано по ГОСТу», однако бывают случаи, что такую маркировку используют производители, которые в действительности пренебрегают требованиями указанных национальных стандартов. Для борьбы с подобными уловками в 2016 году была создана «Национальная система сертификации», сокращенно НСС. Система позволяет укрепить доверие потребителей к продукции, выпускаемой по требованиям ГОСТ, а также дает возможность добросовестным производителям заявить о себе.

В рамках НСС каждый производитель может подтвердить соответствие своей продукции требованиям ГОСТ в аккредитованных лабораториях и органах по сертификации. Сертифицированная продукция получает знак соответствия НСС и QR-код, которые подтверждают качество продукции. Благодаря коду потребитель может оперативно получить всю информацию о продукции, наведя на него камеру смартфона.

.

«На сегодняшний день Национальная система сертификации является самой современной, открытой и доступной для потребителя системой подтверждения соответствия, – подчеркнул директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров. – Недобросовестные производители используют доверие к продукции со знаком ГОСТ, реализуя фальсификат. Но в реестр НСС может попасть только та продукция, которая полностью соответствует требованиям национального стандарта, поэтому потребитель может быть уверен не только в безопасности продукта, но и в его качестве».

Как рассказала руководитель органа по сертификации ФБУ «Липецкий ЦСМ» Ирина Попова, НСС является удобным инструментом повышения конкурентоспособности товара: «Покупателю сегодня сложно найти качественную продукцию среди многочисленных наименований, представленных на рынке, ведь упаковка изобилует значками, наградами, на деле являющихся лишь маркетинговыми уловками.Результатом сертификации в НСС является не просто выдача сертификата, а внесение информации в реестр.Система позволяет производителям добровольно маркировать товары знаком только при положительном результате прохождения процедуры сертификации».

Всего с момента запуска системы сертификацию прошли уже около 2,9 тысяч наименований пищевой и промышленной продукции, а также услуг. Работы по подтверждению соответствия в НСС ведут 59 органов сертификации и 63 аккредитованных испытательных лаборатории.

Качество – наше второе имя

По традиции к Всемирному дню качества были подведены итоги федерального этапа Всероссийского Конкурса Программы «100 лучших товаров России». Победители получили возможность маркировать товары отличительным знаком «100 лучших товаров России». В этом году по результатам оценки лауреатом в номинации «Продукция производственно-технического назначения» стала смазка "AVIKS LITHIUM GREASE BLUE" производства ООО «АВИКС ГРУПП», дипломантом конкурса стали услуги посбору и вывозу твердых коммунальных отходов компании ООО «ТЭКО-Сервис».

«Знак качества «100 лучших товаров России», получаемый лауреатами и дипломантами всероссийского конкурса, дает право предприятиям маркировать им свою продукцию в течение двух лет. Это дополнительное конкурентное преимущество, которое заслужило доверие потребителей и партнеров. Продукция липецких производителей ежегодно получает множество наград и подтверждает высокое качество, надежность и безопасность», – поделился директор ФБУ «Липецкий ЦСМ» Андрей Сидоров.

Реклама.