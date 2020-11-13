В Воронежской области на выплаты на детей от 3 до 7 лет дополнительно направят 913 млн рублей

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы.

Соответствующие изменения в закон «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердили депутаты регионального парламента в ходе четвертого заседания регионального парламента, которое провел председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Необходимость корректировок связана с изменением объема поступлений доходов областного бюджета и перераспределением бюджетных ассигнований между региональными департаментами, а также внутри их смет.

Самый большой блок изменений связан с направлением почти 4,6 млрд рублей безвозмездных поступлений федеральных средств в региональный бюджет.

– Значительная часть этого финансирования связана с мероприятиями в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Но регион получает дополнительные средства и на иные цели. В частности, почти на 776 млн рублей увеличены субсидии за счет средств резервного фонда Правительства РФ на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет. При этом из бюджета региона на софинансирование таких выплат заложено еще 137 млн рублей. Кроме того, 100 млн рублей получил регион из резервного фонда Правительства страны для строительства школы на 1224 места в Новоусманском районе по региональному проекту «Жилье». Также в Воронежскую область направлены 280,5 млн рублей дополнительных субсидий на организацию бесплатного горячего питания для учеников начальной школы. Региональное софинансирование на эти цели составило 50 млн рублей, – прокомментировал параметры бюджетных корректировок председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Также регион получил межбюджетный трансферт на финансовое обеспечение дорожной деятельности в размере 364 млн рублей. Эти средства предназначены для завершения реконструкции путепровода на улице 9 января в Воронеже.

Дополнительное финансирование государственной программы комплексного развития сельских территорий составит почти 174 млн рублей. На эти средства продолжится строительство инженерных сетей нового жилого микрорайона «Экодеревня» в поселке Лушниковка Боровского района, строительство культурно-досугового центра в селе Щучье Лискинского района, а также будет проведен капремонт Дома культуры в Каширском районе.

Владимир Нетёсов также отметил, что за счет федерального и регионального бюджетов средства на модернизацию Воронежского государственного театра кукол имени В.А. Вольховского в целом увеличиваются на 67 млн рублей.

В рамках текущей корректировки еще на 28 млн рублей увеличены средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны и почти 12 млн рублей дополнительно направят на обеспечение льготников лекарственными средствами.