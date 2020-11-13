В Липецке черные риелторы дважды похитили человека, насильно увезли в МФЦ и оставили без квартиры

Черные риелторы в Липецке похитили человека Фото: Лия МУРАДЬЯН

Лихая криминальная история в лучших традициях 90-х произошла в Липецке еще в феврале этого года. Но известно о ней стало только сейчас. В конце зимы в квартиру на улице Опытная ворвались двое мужчин, насильно схватили 30-летнего хозяина, выволокли, затолкали в машину и повезли в МФЦ. Там при участии похищенного они взяли нужные данные по его квартире. После чего несчастного увезли в чужую квартиру на улице Дзержинского и заперли.

Тогда заложник сбежал, спрыгнув с балкона третьего этажа, после чего попал в больницу. Но на этом похитители не остановились. Спустя месяцев они снова навестили свою жертву, снова скрутили и увезли в другую квартиру на улице 8 Марта. На этот раз к нему приставили надзирателя, который намеренно и долго спаивал владельца квадратных метров.

Что было дальше и как произошла сделка, напоенный особо не понимал. Мужчина очнулся в полуразваленном, заброшенном доме в Долгоруковском районе, без жилья и средств к существованию. Через какое-то время спохватились родственники липчанина, они и обратились в правоохранительные органы.

Следственный комитет вместе с полицией вычислили черных риелторов. Как сообщили в пресс-службе областного СКР, ими оказались 41-летний судимый за вымогательство мужчина и его 32-летний знакомый. Опасных рецидивистов брали при участии бойцов ОМОН регионального управления Росгвардии. Бездомный уже опознал обоих.

В домах «риелторов» прошли обыски – нашли нечто важное для следствия. Пока возбудили дело по двум пунктам части 2 статьи 126 УК – групповое похищение с применением насилия. Теперь предстоит выяснить, кто еще участвовал в сделке с недвижимостью и как оформили договор с мертвецки пьяным человеком. В деле могут появиться дополнительные подозреваемые и статьи. А пока обоим похитителям грозит до 12 лет тюрьмы.