Липецкэнерго подтвердило готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях

Фото: Липецкэнерго.

В мероприятии по отработке действий в ситуации возможного взрыва бытового газа в многоквартирном доме были также задействованы местные подразделения МВД и МЧС России, отдел мобилизационной подготовки администрации Лебедянского района, представители АО «Газпром распределение Липецк», ОГУП «Липецкоблводоканал» и ГУЗ «Лебедянская ЦРБ».

По сценарию тренировки, в одном из подъездов трехэтажного жилого дома произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Получив информацию о возникновении чрезвычайной ситуации, диспетчер Липецкэнерго незамедлительно направил на место взрыва оперативно-выездную бригаду (ОВБ) для условного обесточивания дома в соответствии с регламентом действия при ЧС с целью безопасного проведения спасательных работ экстренными службами. После сигнала о завершении тушения пожара и проведении спасательных работ персонал ОВБ с разрешения диспетчера ввел отключенное оборудование в работу.

При подведении итогов учений руководство администрации Лебедянского района отметило высокий уровень подготовки специалистов Липецкэнерго к действиям в чрезвычайных ситуациях, а также достаточную укомплектованность бригадного автомобиля энергетиков всем необходимым для этого оборудованием.

- Подобные совместные тренировки позволяют до секунды отработать порядок действий диспетчерского и оперативного персонала, а также схему взаимодействия энергетиков со спасательными и коммунальными службами, что в реальных условиях позволит сократить сроки локализации и устранения последствий чрезвычайных ситуаций, - подвел итоги учений директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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