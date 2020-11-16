Премиальная карта «Открытия» теперь и в системе Mastercard

Обслуживание карты бесплатное для всех клиентов.

Клиентам банка со статусом «Плюс» (статус присваивается автоматически при суммарных остатках по вкладам, инвестиционным, накопительным и карточным счетам более 500 000 рублей) платить за выпуск карты не нужно. При отсутствии у клиента статуса взимается разовая комиссия за выпуск в размере 2000 рублей, которая вернется на счет после получения статуса в первый месяц пользования картой.

Кэшбэк по карте составляет 3% за всё, либо 11% в любимой категории и 1% за все покупки, если клиенты со статусом оплачивают услуги или совершают переводы на любые суммы в интернет-банке и мобильном приложении. Максимальная сумма кэшбэка в бонусных рублях – до 5000 в месяц.

Кроме того, держателям карты предоставляется бесплатная страховка выезжающих за рубеж, а также дополнительные скидки от платежной системы Mastercard для клиентов со статусом «Плюс» – 10% на бензин при оплате в приложениях Яндекс.Навигатор, Яндекс.Заправки, Яндекс.Карты и 30% на поездки в такси бизнес-класса в приложении Яндекс.Такси.

Opencard ПЛЮС также доступна на базе платежной системы Visa.

Подробная информация об Opencard ПЛЮС Mastercard - на сайте ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие» – open.ru/plus.