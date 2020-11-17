Около 2000 новых абонентов подключило Липецкэнерго к электрическим сетям с начала года

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В указанный период филиал обеспечил электроэнергией 1 849 новых абонентов. Суммарная мощность, выданная им Липецкэнерго, составила 34,8 МВт.

Особое внимание уделялось техприсоединению социально значимых объектов, в том числе лечебных учреждений. С начала года энергетики обеспечили электроэнергией 16 новых фельдшерско-акушерских пунктов, построенных в селах региона в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новые мощности для развития получили также предприятия агропромышленного комплекса и строительной сферы. Среди них один из лидеров сельскохозяйственного производства Липецкой области - ООО «Сельхозинвест», крупнейшая в России компания по транспортному строительству - ООО «Трансстроймеханизация», ООО «Агроном-сад», поставляющее продукцию в крупнейшие розничные сети страны, ООО «Елецкий» Группы компаний «Трио», являющейся передовым агропромышленным предприятием Черноземья.

«Своевременное и качественное выполнение обязательств по договорам технологического присоединения – наша важнейшая задача. Это вклад Липецкэнерго в социально-экономическое развитие региона: увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест, развитие образовательной и медицинской инфраструктуры, повышение качества жизни населения. Несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию, мы в срок и полностью выполняем запланированные в рамках договоров технологического присоединения работы», - подчеркнул заместитель генерального директора - директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

В условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки прием заявок на технологическое присоединение продолжается в дистанционном режиме, посредством интерактивных сервисов. Заявки на оказание данных услуг можно подать через Единый портал электросетевых услуг ПАО «Россети» «Портал-тп.рф». Консультации по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).

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Фото предоставлено Липецкэнерго