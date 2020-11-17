В Липецке 12.02.2020 распишутся 32 пары

Липецкие пары любят расписываться в красивые даты Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этом году на декабрь выпадает красивая дата - 12.12.2020. В этот день в Липецке собираются пожениться 32 пары. По данным пресс-службы мэрии, в Октярьском ЗАГСе, а также на Ленина распишутся по 11 пар. В Левобережном ЗАГСе - 7. В Правобережном - 3.

Прием заявлений на 12 декабря уже завершен. Напомним, его нужно успеть подать за 1 месяц и 1 день до желаемой даты. Однако, если брачующиеся готовятся стать родителями и это подтверждено документами, назначить дату регистрации можно и позднее.

Как и ранее, церемонии в ЗАГСах проводятся по всем санитарным правилам - посетители должны быть в масках, измеряют температуру, просят дезинфицировать руки. На каждую церемонию отводится 20 минут. В зал регистрации пускают не больше 10 человек. Чаще всего жених и невеста берут с собой родителей, фотографа и видеографа.

Зал также обрабатывают в течение дня. Спецсредствами протирают стол, подставку для колец, ручки. Кстати, двери в помещение открывает помощник регистратора. Молодые и гости к ним не прикасаются.

Следующие красивые даты будут в новом году. Первая идет уже в январе - 21.01.2021. И хотя она выпадает на четверг, по словам работников ЗАГС, в последние годы дни среди недели становятся более популярными у липчан.

Напомним, подать заявление на регистрацию брака можно через портал госуслуг. А задать интересующие вопросы по телефону 27-51-53.