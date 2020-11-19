Своевременная помощь от металлургов

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Для утилизации медицинских отходов в городской больнице скорой медицинской помощи №1 раньше пользовались услугами специализированной компании. Теперь 100% обеззараживание и компактная упаковка отходов производится на месте. Это минимизирует риск распространения инфекций при транспортировке отходов, что очень актуально при резком увеличении с начала года объемов накопления.

…Новый аппарат, мирно попыхивая безопасным водяным паром, словно огромная скороварка, работает практически бесшумно. Ежедневно, за 12-часовую смену, он перерабатывает около 180 кг медицинских отходов (изделия из стекла, пластмассы, латекса, резины, мелкий металлический инструмент, перевязочный материал и т.д.)

- Аппарат удобен и прост в эксплуатации, у него современная панель управления, все компактно, - поясняет дезинфектор Алла Пузикова.

Современный утилизатор для безопасной переработки отходов в городскую больницу скорой медицинской помощи №1 безвозмездно передали НЛМК и его социальный партнер – благотворительный фонд «Милосердие».

Специализированное медоборудование стоимостью свыше 2 млн рублей предназначено для термической дезинфекции опасных медицинских отходов. После загрузки в автоклав (заливается еще дистиллированная вода), они нагреваются до 114 градусов, потом включается вакуумный процесс, идет дезинфекция насыщенным водяным паром. Следующий этап – загрузка уже обеззараженных отходов, их прессовка. Через 20 минут они извлекаются и отправляются для дальнейшей утилизации, их можно перемещать как обычные коммунальные отходы.

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- В больнице образуется в день около 800 кг медицинских отходов, которые нельзя утилизировать, как обычные коммунально-бытовые. Одним аппаратом, понятно, не покрыть весь объем образующихся отходов (необходимо еще 1-2 подобных аппарата плюс измельчитель), но для нашего госпиталя поставленное оборудование стало большим подспорьем. Очень благодарны благотворительному фонду «Милосердие» за такой подарок больнице, - отметила главная медицинская сестра БСМП №1 Оксана Балакина.

И это не единственная помощь клинике – благодаря Фонду сюда были переданы ранее также аппараты ИВЛ, концентраторы, мониторы наблюдения, средства индивидуальной защиты и лекарство.

Для медучреждений области, по согласованию с властями региона, за последние месяцы НЛМК. закупил и передал востребованное медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. В региональные клиники передано 57 аппаратов ИВЛ, рентгеновские аппараты, 50 концентраторов кислорода, 20 бронхоскопов, более 127 тыс. защитных масок и респираторов, около 13 тыс. комплектов защитных костюмов, 200 медицинских кроватей с матрацами и другое лабораторное оборудование.

- С самого начала пандемии мы тесно работаем с областным управлением здравоохранения, больницами, принимающими ковидных больных, откликаемся на все просьбы медиков. Мы и в дальнейшем будем всячески поддерживать клиники, чтобы липчане смогли получить качественную своевременную медицинскую помощь, - подчеркнула заместитель директора благотворительного Фонда «Милосердие» Яна Шафоростова.

Владимир КУЛИК. Фото автора.