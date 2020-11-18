«Россети Центр» обеспечили электроснабжение четырех новых ФАПов в Липецкой области

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Для предоставления медучреждениям суммарной мощности 140 кВт энергетики построили 225 метров воздушных линий и смонтировали дополнительный коммутационный аппарат. На реализацию проектов направлено 120 тысяч рублей. Благодаря выполненным специалистами Липецкэнерго работам в ближайшее время более 700 жителей отдаленных сел и деревень смогут получать медицинскую помощь рядом с домом.

С начала года липецкий филиал «Россети Центр» подключил к электрическим сетям 16 ФАПов в семи районах Липецкой области. До конца декабря энергетики планируют обеспечить электроснабжение отделения общей врачебной практики и подстанции скорой медицинской помощи для жителей новых микрорайонов Елецкий и Университетский.

- Оперативное электроснабжение медицинских учреждений в условиях пандемии - это наш вклад в реализацию нацпроекта «Здравоохранение». Мы делаем все возможное для повышения доступности медицинской помощи и стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, - подчеркнул директор филиала «Россети Центр Липецецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго