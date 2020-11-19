Более 2,2 млн киловатт-часов сэкономило Липецкэнерго с начала года

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Суммарный эффект от ее выполнения составил более 2,2 млн кВт*ч.

Экономии в 1125,70 тыс кВт*ч, удалось добиться за счет организационных мероприятий по оптимизации режимов систем распределения электроэнергии. Среди них - отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой и в режимах малых нагрузок на подстанциях с двумя и более трансформаторами, выравнивание нагрузок фаз в распределительных сетях 0,38 кВ.

1078,98 тыс кВт*ч сэкономлено благодаря техническим мероприятиям. Они включают замену проводов на провода большего сечения на перегруженных ЛЭП 0,4, 6-10 кВ и голого провода и ответвлений в жилые дома на СИП, а также замену (или демонтаж), перегруженных и недогруженных трансформаторов.

Положительный экономический эффект обеспечили и мероприятия по снижению расхода электроэнергии на хозяйственные нужды. В их числе - замена ламп накаливания на энергосберегающие светодиодные. 58,09 тыс кВт*ч

Сэкономленные в результате реализации программы энергосбережения и повышения энергоэффективности средства направляются на решение производственных задач по дальнейшему повышению качества и надежности энергоснабжения потребителей Липецой области.

«Программа энергосбережения и повышения энергоэффективности направлена на обеспечение эффективного использования энергетических ресурсов, а также снижение издержек при передаче электроэнергии потребителям. Ее конечной целью является повышение качества и надежности электроснабжения потребителей», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго