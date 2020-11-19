«Ростелеком» подключил к цифровым сервисам девять районов Липецкой области

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С мая 2020 года «Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами 16 населенных пунктов в девяти районах Липецкой области1.Подключение к Сети по технологии GPON (оптика в дом) осуществляется в рамках совместного проекта «Ростелекома» с администрацией области «Цифровизация сельских поселений». Современные услуги связи за этот период стали доступны жителям более пяти тысяч домохозяйств. Специалисты компании проложили свыше 250 километров оптоволокна. Цифровой провайдер предоставил населению возможность доступа в интернет на скорости до 1 Гбит/с, а также подключения таких услуг, как мультимедийная платформа Wink, «Видеонаблюдение» и «Умный дом».

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Мы продолжаем строительство волоконно-оптических сетей связи в рамках совместного с администрацией Липецкой области проекта по цифровизации сельских поселений. Это означает, что у жителей населенных пунктов с численностью чуть более тысячи человек появились новые возможности для комфортной работы, обучения, общения и развлечения. Теперь они могут подключить интернет на высоких скоростях, почувствовать преимущества использования нашей мультимедийной платформы Wink, сервиса“Умный дом” или видеонаблюдения».

Татьяна Дмитриева, жительница села Бруслановка Липецкого района:

«Мы очень долго ждали, когда сможем подключить высокоскоростной интернет. Особо остро почувствовали его потребность во время самоизоляции. Детям надо было дистанционно учиться, а нам – работать. В сентябре узнали, что “Ростелеком” начал работу по строительству сетей связи в нашем селе. Обрадовались все! И вот уже в октябре мы вовсю пользуемся телевидением и интернетом. Теперь не страшно начинать дистанционное обучение. Да и на выходных всегда есть чем себя развлечь, например, посмотреть всей семьей фильм или сериал из большой коллекции».

Мультимедийный сервис Wink от «Ростелекома» позволяет смотреть более 5000 фильмов и 200 каналов на любом устройстве. Контент предоставляется в высоком качестве HDили UltraHD (4K). К одному аккаунту можно подключить до пяти устройств, например, компьютер, смартфон, планшет, телевизор. Легко управлять эфиром—перематывать или ставить на паузу. Кроме того, удобно загружать фильмы на устройство и смотреть там, где нет интернета. Для абонентов мобильной связи от «Ростелекома» интернет-трафик при использовании Wink неограничен.

Узнать подробнее о предложениях «Ростелекома» для физических лиц можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8-800-450-0-150.

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Фото предоставлено «Ростелеком»