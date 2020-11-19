Игорь Артамонов провёл очередное заседание оперштаба по противодействию ковид

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Об этом сегодня говорилось на заседании оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, которое провел глава региона Игорь Артамонов. Отмечалось, что за счет средств федерального бюджета закупаются три амплификатора, в декабре начнет работать новая ПЦР-лаборатория в Ельце. Сейчас в области функционируют семь лабораторий.

«На сегодня Липецкая область хорошо смотрится в федеральной повестке по борьбе с ковидом. Мы ни по одному параметру не попали в число отстающих и у нас нет проблем, как у соседей. Количество пациентов, которых госпитализируют, снижается, средняя заполняемость инфекционных госпиталей составляет 75%. Решили проблему с лекарствами, первая партия поставлена и раздается. Сократились сроки ожидания скорой помощи. Уменьшается ежесуточное количество вызовов. Продолжаем вести тяжелую напряженную рутинную работу по охране здоровья жителей Липецкой области», - сказал Игорь Артамонов.

На заседании подчёркивалось, что выдано 1447 рецептов на сумму почти миллион рублей. На основании полученных из Минздрава разъяснений управление здравоохранения издало приказ, разрешающий выдачу лекарственных препаратов врачам поликлиник при посещении пациентов на дому. Это позволит не обращаться в аптеку.

Штаты инфекционных стационаров пополнились 62 врачами. В их числе 17 студентов и ординаторов, обучающихся по целевому набору от Липецкой области. Всего на территорию области прибыли 45 студентов-старшекурсников и ординаторов, они работают не только в госпиталях, но и в поликлиниках. Плановая медицинская помощь в медорганизациях осуществляется в штатном режиме.

Внедряется телемедицина. За месяц проведено 10 тысяч консультаций онлайн. С января следующего года мобильная телемедицинская система будет введена во всех поликлиниках области.

Отдельно на заседании затронули тему праздничных мероприятий. Предприятия общепита должны будут строго соблюдать санитарные нормы. В частности, допустимо заполнение залов не более 50% гостями - сотрудниками только одной организации. Если ситуация с заболеваемостью ухудшится, проведение банкетов будет запрещено.

Игорь Артамонов поручил руководителям профильных ведомств более тщательно следить за выдачей бесплатных лекарств и их наличием в аптеках, усилить контроль за сроками проведения тестов, провести разъяснительную работу со студентами вузов и сузов по поводу дистанционного обучения.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.