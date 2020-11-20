В полиции Липецка рассказали о новых аферах – мошенники обзавелись голосовыми роботами и колл-центарми

Брифинг в УМВД по Липецкой области о мошенничествах в сфере IT Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области в этом году отметили резкий скачек случаев телефонного и интернет мошенничества. В связи с этим в УМВД региона состоялся брифинг на тему «Мошенничества с использованием информационно-телекоммуникационных технологий: основные тенденции и меры профилактики».

О новых схемах мошенничества и методах борьбы с ним рассказал заместитель начальника УМВД России по Липецкой области полковник полиции Сергей Сигунов. В управлении отметили, что число таких преступлений увеличивается с развитием технологий, суммы ущерба тоже растут.

Во многих случаях аферисты действуют дистанционно – из других регионов и даже стран.

– В текущем году на территории Липецкой области наблюдается двукратный рост таких преступлений, – отметил Сергей Сигунов. – По итогам десяти месяцев их количество возросло с 1164 до 2385. За тот же период количество раскрытых преступлений возросло на 12,6% (с 341 до 384).

В целом по ЦФО в этом году зарегистрировали 99673 преступления в сфере IT, по России – 420662 преступлений – на 75,1% больше, чем в прошлом году. Общий ущерб составил 144 607 300 рублей, в прошлом люди потеряли 49 408 300 рублей. А вот цифры по раскрываемости скромные – за 10 месяцев в Липецкой области раскрыли только 21.4%.

Самые распространенная схема сейчас, когда мошенники представляются сотрудниками банка. Аферисты сообщают о клиенту подозрительных операциях по счету, а далее выясняют данные по карте, пароли или вынуждают жертву перевести деньги на их счета. Такие преступления раскрывать сложно, так как злодеи используют IP-телефонии, причем подменяют номера банков и даже полиции. Регистрировали и непосредственно официальные номера УМВД России по Липецкой области, при этом жертвам предлагают номер на официальном сайте Управления.

Брифинг в УМВД по Липецкой области о мошенничествах в сфере IT Фото: Лия МУРАДЬЯН

Негодяи умело давят на психику, с жертвой работают несколько человек, включая якобы сотрудников банка и полиции – одну жертву могут обрабатывать до 10 «специалистов». По рекомендации «службы безопасности» человек переводит деньги на «безопасные счета» или «виртуальные банковские ячейки». Порой обманутого убеждают, что выявляют мошенников среди самих сотрудников банка, ссылаются на внутреннюю проверку и запрещают разглашать кому-либо детали звонка. Нередко на людей таким путем оформляют кредиты.

Еще один способ: участие в платных опросах. Абонент «оценивает» работу банка за свой счет. Например, в этом месяце мужчина, принимая участие в опросе, скачал анкету с вирусом, после чего со счета через личный кабинет пропали 2000 рублей. Еще на одного липчанина оформили кредит по скайпу под тем же предлогом опроса. У мужчины взяли данные, чтобы «заплатить за опрос», а вместо этого оформили кредит.

На втором месте по популярности – мошенничества с продажей товаров в Интернете. Число таких преступлений возросло с началом пандемии и введением изоляции. Мошенники копируют сайты интернет-магазинов или просто размещают объявления с несуществующим товаром.

Жертвами становятся и те, кто продает что-либо через интернет. Мошенники просят реквизиты карты, чтобы перевести деньги, вместо этого выманивают смс-пароли и опустошают счета.

Наряду с продвинутыми технологиями, продолжает работать старая схема с попавшим в беду родственником. Тут чаще в заблуждение вводят пенсионеров, которым предлагают «решить вопрос» с правоохранительными органами за деньги.

Несмотря на сложность в раскрытии, мошенников рано или поздно вычисляют. Так в этом году в Липецкой области оперативники вышли на банду, которая причастна к 33 преступлениям. Члены группы под предлогом продажи компьютерной техники обманывали жителей других регионов. Еще один телефонный мошенник из Липецка по схеме «родственник в беде» обманул 17 человек.

Также поймали трех интернет-аферистов, которые путем продажи несуществующих товаров в сети, обманули 60 человек. Всего раскрыли 261 такое преступление. До конца года в суды направят еще 80 дел.

Но, что бы не делали сотрудники полиции, в первую очередь работать должна профилактика. Нужно помнить, что настоящие сотрудники банков никогда не просят назвать коды из СМС, ПИН-коды карт или пароли личного кабинета. А служба безопасности не звонит клиентам с просьбой перевести куда-то деньги.