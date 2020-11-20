Представители Липецкэнерго познакомили студентов вузов региона с преимуществами работы в компании «Россети Центр»

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Двухдневное мероприятие, организованное Липецким государственным техническим университетом, объединило более 20 ведущих предприятий областного центра и около 200 студентов липецких вузов.

В первый день форума представители Липецкэнерго презентовали на его онлайн-площадке особенности и преимущества работы в «Россети Центр». Выпускники вузов узнали об условиях труда, о наиболее востребованных специальностях, о возможностях карьерного роста, а также о действующих в компании мерах социальной поддержки персонала.

Второй день мероприятия проходил в очном формате. Специалисты Липецкэнерго вместе с ведущими HR-менеджерами региона и представителями управления труда и занятости обсудили проблемы и перспективы трудоустройства выпускников в Липецкой области. Энергетики поделились опытом взаимодействия с высшими учебными заведениями в области привлечения молодежи в отрасль и подготовки будущих кадров для компании. Особый интерес участников встречи вызвала информация об организации специалистами управления по работе с персоналом Липецкэнерго целевой подготовки молодых специалистов, производственной и преддипломной практики для студентов профильных специальностей липецких высших и средних учебных заведений.

- Участие в таком масштабном мероприятии – это прекрасная возможность рассказать молодежи о перспективах работы в крупной электросетевой компании и привлечь высококвалифицированные кадры нового поколения для решения приоритетных задач цифровизации электросетевого комплекса региона, - отметил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго