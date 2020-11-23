Около 9 тысяч многодетных липецких семей получат помощь от НЛМК

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НЛМК и социальный партнер предприятия - благотворительный фонд «Милосердие» окажут поддержку около 9 тыс. многодетных семей города Липецка. Им будет перечислена материальная помощь в размере от 1,5 тыс. рублей в зависимости от численности несовершеннолетних детей.

Средства поступят в ноябре-декабре на личные счета семей, которые проживают в Липецке и воспитывают трех и более детей в возрасте до 22 лет, включая студентов и военнослужающих. Получить помощь можно в заявительном порядке. Для этого необходимо связаться со специалистами колцентра фонда по телефонам 8-800-505-36-63, 89005980508, 89005980608, 89005980708 или отправить сообщение по почте help.miloserdie@yandex.ru (с темой «Многодетные. Липецк»). Поддержку также получат все проживающие в Липецкой области многодетные семьи работников предприятий Группы НЛМК, деньги им будут перечислены автоматически на карту.

«В связи со второй волной пандемии коронавируса выросла нагрузка на социально-незащищенные категории населения. Многодетные семьи всегда нуждаются в дополнительной поддержке, именно на них сконцентрированы наши усилия по социальной помощи», - сообщила директор благотворительного фонда «Милосердие» Евгения Донских.

С начала пандемии НЛМК и фонд «Милосердие» уже безвозмездно передали около 17 тысяч продуктовых наборов многодетным и малообеспеченным липецким семьям, а также ветеранам. В июне в рамках совместной с администрацией Липецка акции помощь от компании получили более 8,5 тысяч многодетных липецких семей, которые воспитывают трех и более детей до 18 лет, семей с детьми с ограниченными возможностями, одинокие малообеспеченные родители.

В рамках другой благотворительной акции «Мы рядом» с апреля по июнь около 9 тысяч ветеранов Новолипецкого комбината смогли получить наборы с продуктами и предметами первой необходимости. Кроме этого компания предоставила единовременную денежную помощь более 370 многодетным семьям своих сотрудников, которые воспитывают трех и более детей в возрасте до 18 лет и с заработной платой ниже средней по комбинату. Денежную помощь также получили 109 семей, которые воспитывают детей с ограниченными возможностями здоровья, и сотрудники - одинокие родители.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.