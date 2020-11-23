Липецкэнерго: энергоснабжение медицинских учреждений, принимающих пациентов с COVID-2019 - на особом контроле

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Среди них - ГУЗ «Липецкая областная клиническая инфекционная больница», ГУЗ «Липецкая городская больница скорой медицинской помощи №1» в Липецке и ГУЗ «Елецкая городская больница №1 им. Н.А. Семашко» в г. Ельце, располагающие реанимационными отделениями с аппаратами искусственной вентиляции легких.

В соответствии с соглашениями о взаимодействии между Липецкэнерго, объектами здравоохранения и АО «Липецкая городская энергетическая компания», разработан порядок подачи напряжения в больницы в случае обесточивания их электроустановок, разделена ответственность за эксплуатацию, порядок выполнения плановых переключений и обмена оперативной информацией.

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Для обеспечения стабильной работы медучреждений энергетиками проведен анализ надежности схем их электроснабжения, разработаны графики внеплановых осмотров питающего их электросетевого оборудования. Проверена работоспособность больничных резервных источников питания. В случае сбоев в их работе разработаны схемы и регламенты подключения передвижных резервных источников питания (РИСЭ) Липецкэнерго, находящихся в круглосуточной готовности. Проведены совместные противоаварийные тренировки с АО «Липецкая городская энергетическая компания» и персоналом медучреждений по подключению РИСЭ для организации временного электроснабжения объектов здравоохранения.

«Электроснабжение медицинских учреждений особенно тех, где проходят лечение больные короновирусом, у нас на особом контроле. Мы находимся на постоянной связи с сотрудниками–энергетиками больниц и готовы к оперативному взаимодействию с ними в случае возникновения нештатных ситуаций», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго