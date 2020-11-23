Жительница Липецкой области получила грант на бизнес-проект

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Сначала 25 прекрасных мам, преодолевших региональный отборочный тур, получили возможность пройти тренинги и мастер-классы у бизнес-экспертов. Они обучались основам создания продукта и маркетинга, нюансам финансовой и налоговой грамотности, трудились над созданием собственного бизнес-плана и учились навыкам презентации проектов.

- Самореализация – это, безусловно, один из главных факторов успешной и полноценной жизни современной женщины. Мы стараемся показать, что начать собственное дело и совмещать его с заботой о семье – не настолько сложно и страшно, как может показаться на первый взгляд. По сути, мы даем алгоритм действий для старта, раскрываем секреты мира бизнеса, - подчеркивает Наталья Ларионова, статс-секретарь, заместитель генерального директора АО «Корпорация МСП».

- Основные препятствия для начинающих предпринимателей - нехватка стартового капитала и недостаток финансовых знаний. Программа «Мама-предприниматель» помогает участницам получить необходимые навыки для качественного старта, организации и ведения своего дела, - уверена Надия Черкасова, заместитель президента-председателя правления ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».

В последний день обучения участницы представили жюри свои бизнес-идеи. Первое место в этом конкурсе заняла Оксана Полякова с проектом парикмахерской для детей Bambi в городе Ледедянь. В качестве приза она получила от благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее» грант в размере 100 000 рублей на его воплощение.

- Более половины женщин в России рассматривают для себя возможность заняться предпринимательством, но большинству из них не хватает знаний или финансовых возможностей, - говорит Анна Сошинская, президент благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее». - Из года в год мы видим, как благодаря программе сотни женщин обретают финансовую независимость и уверенность в своих силах. Именно поэтому наш фонд поддерживает ее уже много лет и не намерен это прекращать!

Справка КП

Программа существует с 2013 года и в этом году проходит более чем в 60 регионах России. Она разработана специально для женщин в декрете и с несовершеннолетними детьми - чтобы помочь им открыть собственное дело, эффективно сочетая заботу о семье и профессиональную самореализацию. С 2015 года программа реализуется благотворительным фондом Amway «В ответе за будущее» и Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ», с 2016 года – вместе с АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства», а в 2019 году к проекту присоединился банк «Открытие». В прошлом году Минэкономразвития России включил проект в перечень программ для предпринимателей, реализуемых в рамках национального проекта РФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В Липецкой области программа прошла при поддержке местных партнеров: Мой бизнес и РГО Липецкой области.