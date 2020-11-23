«Ростелеком» объявил победителей проекта «УМестный туризм»

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Церемония объявления победителей прошла в формате телемоста между студией в московском офисе «Ростелекома» и командами журналистов и блогеров в 16 регионах ЦФО. Конкурс «УМестный туризм»проводился впервые летом 2020 года.

По условиям конкурса, командам необходимо было подготовить видеосюжеты об интересных местах, туристических и культурных объектах своего региона и поделиться лайфхаками, которые позволят гостям комфортно и с удовольствием провести время. Участники также предложили решения с использованием услуг «Ростелекома» для создания безопасной и комфортной инфраструктуры в туристических местах. Защита проектов прошла в онлайн-формате, а победителей выбрали сами участники команд.

Дмитрий Ким, вице-президент ПАО «Ростелеком» – директор МРФ «Центр»:

«Компания "Ростелеком" стала пионером в создании цифровой инфраструктуры внутреннего туризма. Мобильные гиды, онлайн-продажи билетов в музеи и усадьбы, видеоаналитика, позволяющая выстраивать правильную логистику в туротрасли, "Ростелеком экраны", умные музеи, безопасные парковки с умным освещением и шлагбаумами– все эти и другие решения открывают для туристов новые возможности путешествий. Поздравляю победителей и благодарю всех участников за проделанную колоссальную работу. Вы создали своими руками некую дорожную карту для дальнейшего внедрения технологических новинок, которые послужат во благо каждого путешественника и станут опорой для создания цифрового туризма в регионах».

Победителями конкурса стали:

1 место – команда Белгородской области

2 место – команда «Охотники за сокровищами» из Тверской области

3 место – команда «Просто космос» из Калужской области

Победителем спецноминации «Выбор Медиаклуба» стала команда Ивановской области «Мишка на сервере». Экспертами этой номинации стали участники профессионального сообщества блогеров и журналистов, работающих по всему центральному региону.

В спецноминации «Выбор департамента внешних коммуникаций» победила команда «Рязань – ВДВ». За опорный критерий своих оценок жюри взяли защиту проекта.

Жюри в спецноминации «Выбор МРФ "Центр"» стали руководители Макрорегионального филиала во главе с директором Дмитрием Кимом. Первое место они присудили команде «Регион 67» из Смоленской области.

Также специальным призом решено было отметить команду «ПРОВоронеж», подарившую конкурсу название «УМестный туризм».

Все участники получили памятные призы от «Ростелекома», а для победителя конкурса в основной номинации организаторы приготовили поездку в музей-заповедник В. Д. Поленова.

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Фото предоставлено «Ростелеком»