Все начинается с дороги – безопасной и качественной

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Хорошие дороги, как известно, это не только комфорт и безопасность движения, а один из значимых показателей развития региона. Ведь это и новые рабочие места, и новые производства, и улучшение качества жизни. По счастью, число безопасных и качественных автодорог в области за последнее время неуклонно растет. И в большей степени в этом заслуга ведущего предприятия дорожной отрасли региона Липецкдоравтоцентр.

Начало его истории фактически идет с образования Липецкой области, когда в районах были сформированы предприятия дорожной отрасли, а в 2003 г. было образовано ОГУП «Липецкдоравтоцентр». После поэтапной реорганизации предприятия и его централизации (в 2015г.) была создана мощная специализированная организация, в зоне обслуживания которой находится 5,5 тыс.км. автодорог региона. Сегодня в составе компании, где трудится свыше 1000 высококвалифицированных сотрудников, 7 филиалов с подразделениями в каждом муниципальном районе, 8 асфальтобетонных заводов, дорожно-строительная лаборатория и почти 700 единиц спецтехники.

Как сегодня, в условиях пандемии, работает известная компания? Насколько эффективна ее деятельность и каковы главные приоритеты? Как предприятие подготовилось к зиме? Об этом нам рассказал генеральный директор компании Липецкдоравтоцентр Алексей Рубахин.

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Применяя lean-технологии и проектное управление

- Алексей Игоревич, нынешний год из-за ситуации с ковидом очень нелегкий для всех. Как он сложился для предприятия?

- Стараемся справляться, максимально ввели ограничительно-профилактические меры. А самое лучшее лекарство – это работа, ведь если она есть, то есть и заработок – это аксиома бизнеса.

- То есть, трудитесь в привычном ритме?

- Я бы сказал – в усиленном темпе. На 2020 год в рамках заключенных контрактов нами осуществлен комплекс работ по ремонту 171 км автомобильных дорог по исполнению мероприятий, определенных национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также, в рамках заключенных контрактов по содержанию автомобильных дорог протяженностью 5,5 тыс.км., на сегодняшний день освоено более 70% общего объема.

Перед нами стоит задача повышения производительности труда, и мы серьезно продвинулись в этом направлении. За 9 месяцев она фактически возросла на 50% - за счет собственных сил и ресурсов. Это дало возможность брать дополнительные объемы, объекты, соответственно, больше зарабатывать предприятию и его сотрудникам. По итогам работы за 9 месяцев рост чистой прибыли компании вырос в 5 раз, затраты на 1 рубль выручки снизились на 6,6%. Это говорит о правильности выстроенной системы планирования и ранее принятых управленческих решений.

- Эффективен в бизнесе, как известно, тот, кто не останавливается в развитии. Какие у вас применяются современные подходы в работе?

- Мы ввели систему рационального планирования по работе на объектах, создали логистический центр. Соответственно, правильно выстраивается логистическая цепочка уже с начальной стадии ведения работ. Провели и укрупнение наших подразделений. Раньше у нас было 16 ремонтных бригад, заходивших на 16 объектов. Но заводы не могли сразу отгрузить для них нужный объем материалов, из-за чего часть бригад простаивала либо работали вполсилы. Сейчас у нас 9 мобильных ремонтных бригад, таким образом, мы смогли правильно перенаправить потоки, грамотно распределять баланс сил и ресурсы, обеспечив полную загрузку персонала. Если раньше за смену бригада укладывала 250-300 т асфальтобетонного покрытия, то теперь по 400-600 т. В этом строительном сезоне даже поставили рекорд – за смену одной бригадой было уложено почти 1200 т бетонной смеси.

Для закрепления достигнутых результатов мы продолжаем воплощать и тиражировать наиболее результативные проекты в филиалах компании.

- Применяете ли какие–либо новые технологии, материалы?

- Мы работаем строго под требования заказчика, то же относится и к формированию рецептуры в нашей дорожно-строительной лаборатории. В текущем году провели техническое перевооружение наших 4-х заводов – в Измалково, Усмани, Тербунах и Ельце. Сейчас мы выпускаем асфальтобетонные смеси практически всех марок не только на шлаковом щебне, но и на гранитном (даже в большей степени), что значительно повышает качество асфальтобетонного покрытия.

- Близятся холода, готова ли компания к зимнему периоду?

- Песко-соляная смесь заготовлена, техника переоборудована, сотрудники переведены на круглосуточное дежурство - мы подошли к зимнему сезону с полной ответственностью. При понижении температуры до отрицательных значений делаем посыпку по установленному регламенту. Так что к зиме готовы во всеоружии.

- В деятельности любой компании есть свои цели, предпочтения. А каковы ваши приоритеты?

- Наша стратегическая цель – стать ключевым подрядчиком в Липецкой области, который всесезонно будет выполнять максимальный объем работ по ремонту и содержанию дорог. Мы являемся государственным предприятием-подрядчиком, из региона никуда не уйдем и дорожим своей репутацией. К тому же сами здесь живем и ездим по этим дорогам. Еще одно важнейшее направление – обеспечение коллектива предприятия работой и достойной зарплатой. Люди для меня превыше всего, стремлюсь к тому, чтобы наши работники достойно зарабатывали и гордились своей работой. Своей деятельностью мы хотим показать (говорю без пафоса), что есть умные, честные люди, готовые и способные двигать вперед дорожную отрасль. И еще – для нас принципиально важно, чтобы наши дороги были безопасными, для этого мы прикладываем максимум усилий.

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Вместе, единой командой

Эффективная работа там, где трудятся специалисты высокой квалификации – не просто хорошо знающие, но и любящие свое дело. И задача любого руководителя – создать сплоченный коллектив, работающий продуктивно, ведь успех деятельности компании зависит не только от одного лидера, а от того, в какой степени удается использовать потенциал коллектива. И с этой задачей в Липецкдоравтоцентре благополучно справляются. Именно грамотное сочетание материальной и нематериальной мотивации позволяет его руководителю настроить коллектив на достижение максимальных результатов.

- У нас команда абсолютно разных людей, но они работают, как единый механизм, четко действуя по одному алгоритму. В компании трудятся профессионалы своего дела, и высокие показатели достигнуты благодаря слаженной и самоотверженной работе всех сотрудников, - отмечает гендиректор Алексей Рубахин.

Ровное, гладкое и качественное дорожное полотно – это тот «конечный продукт», который мы видим. Но достижение конечного результата – напряженный, зачастую самоотверженный, самозабвенный труд, в чем заслуга всех отделов и подразделений компании.

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Дорожно-строительная лаборатория осуществляет диагностику качества материалов, применяемых при строительстве, ремонте и содержании автодорог, на соответствие нормам и действующим стандартам.

Руководитель лаборатории Галина Кузнецова:

Мы постоянно работаем над повышением качества выпускаемой продукции и качества производства работ. Исследованию подлежат как образцы асфальтобетона, так и асфальтобетонные смеси. Проверка дорожного покрытия осуществляется в соответствии с действующими нормами и требованиями.

В числе основных задач производственного отдела – подготовка, сопровождение, закрытие объемов по ремонту и содержанию автодорог, искусственных сооружений, линий наружного освещения, дорожной разметки.

Руководитель отдела Светлана Безрукавникова:

Совместно с логистическим центром разработаны план-графики производства ремонтных работ, настроена система планирования на объектах с использованием Yandex карты, что позволило снизить простои при производстве работ, в среднем, на 15%.

Среди ежедневных вопросов планово-экономического отдела - анализ экономического состояния и формирование ценовой политики предприятия, контроль за выполнением плановых показателей.

Руководитель отдела Марина Гриднева:

Нами разработана компьютерная модель для прогнозирования развития предприятия, на основе которой определена поэтапная стратегия развития. У нас эффективно действует и система постатейного лимитирования затрат по подразделениям, система управления запасами.

Инженерное структурное подразделение компании – проектно-сметное бюро - осуществляет проектирование автомобильных дорог и разработку проектно-сметной документации.

Заместитель гендиректора по проектно-сметной работе Валерий Косенков:

Высший приоритет в работе подразделения - обеспечение качества проектной продукции, отвечающей требованиям нормативных документов, содержащей современные конструктивные решения и удовлетворяющей требованиям и пожеланиям заказчика.

Основная цель отдела операционной эффективности - оптимизация работы предприятия, где отдел фактически стал локомотивом внедрения бережливого производства.

Руководитель отдела Юрий Соколов:

Наш отдел на данный момент видит своей задачей поддержание проектной деятельности на предприятии и сокращение потерь в работе. За 1,5 года работы уже внедрены проекты с экономическим эффектом более 30 млн.руб.

С реорганизацией предприятия в 2015 г. там был создан отдел контрактной службы в сфере закупок. В числе его задач - проведение конкурентных закупочных процедур на поставку дорожно-строительных материалов, оказание услуг и выполнение работ для обеспечения выполнения дорожных ремонтов и содержания дорог.

Руководитель отдела Елена Барбашина:

Ежегодный объем закупок товаров, работ и услуг для нужд всего предприятия составляет около 2 миллиардов рублей. Экономия за счет снижения цены договоров, заключаемых по результатам торговых процедур, ежегодно составляет свыше 40 миллионов рублей.

Для реализации поставленных целей и достижения эффективных результатов на предприятии создана целая команда бухгалтерии.

Главный бухгалтер Ирина Емельянова:

Благодаря проведенной в 2020 году централизации мы смогли создать команду высококвалифицированных бухгалтеров, прошедших курсы повышения квалификации, действующих по одному алгоритму. Результат разработанной на предприятии системы рационального планирования платежей, а так же, плотной работы с поставщиками - это повышение платежной дисциплины, прозрачности операций и усиление внутреннего контроля.

Благодаря грамотной организации юридической службы под руководством Дмитрия Бугакова предприятие оперативно осуществляет свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства.

Достижение поставленных целей, конечного результата невозможно без специалистов отдела кадров, специалистов по охране труда, эколога, службы главного механика и главного энергетика.

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И, конечно же, деятельность компании немыслима без четкой и согласованной работы коллективов и руководителей филиалов, подразделений:

Головного подразделения (Липецкий, Грязинский участки) – руководители: Владимир Тушев, Александр Коровин, Александр Безуглов, Александр Румянцев, Виктор Гржибовецкий,

Восточного филиала (Добровский район)– директор Евгений Мартынов,

Юго-Западного филиала (Тербунское, Долгоруковское подразделения)– директор Виталий Емельянов, заместитель директора Павел Лысак,

Центрального филиала (Задонское, Елецкое подразделения) – директор Сергей Чернухин, заместитель директора Владимир Скворцов,

Юго-Восточного филиала (Усманское, Добринское, Хлевенское подразделения) – директор Алексей Кондрашкин, заместитель директора Юрий Неворов, заместитель директора Виталий Ратьков,

Северо-Восточного филиала (Лев-Толстовское, Чаплыгинское подразделения) – директор Николай Анисов, заместитель директора Роман Анисов,

Западного филиала (Измалковский, Становлянский районы) – директор Валерий Синюгин,

Северо-Западного филиала (Лебедянское, Данковское, Краснинское подразделения) – директор Николай Кубышин, заместитель директора Николай Пушкарев, заместитель директора Николай Макаров.

Как справедливо полагает гендиректор компании, общий результат зависит от добросовестной работы каждого сотрудника.

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В топ-списке

Где эффективная работа, там и достижения, а их у предприятия предостаточно:

- ОГУП «Липецкдоравтоцентр» вошло в ТОП-10 лучших промышленных предприятий Российской Федерации Всероссийского конкурса на лучшую организацию работ в области снижения выбросов парниковых газов «Климат и ответственность 2019»;

- компания победила в номинации «Лучшее дорожное предприятие» 2020г в рамках Всероссийского конкурса «100 лучших предприятий и организаций России – 2020».

При подведении итогов Всероссийской премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России-2020», организованной Деловым порталом «Управление производством», компания Липецкдоравтоцентр:

- заняла 3 место в номинации №2 Промышленность строительных материалов: Лидеры по росту производительности труда за год (2019/2018).

- среди 5000 компаний РФ заняла 56 место в номинации «ТОП-100 промышленных компаний России по росту производительности труда за год (2019-2018)» .

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В Липецкдоравтоцентре отчетливо понимают - входить в ТОП лучших компаний - это не только внедрять современные технологии, но и растить смену, последовательно укрепляя кадровый потенциал. На предприятии организовано взаимодействие с вузами и ссузами региона - в 2018-20 гг. 6 выпускников вуза и 2 выпускника колледжа свое первое рабочее место получили в ОГУП «Липецкдоравтоцентр», на базе предприятия студенты ежегодно проходят производственную практику. Постоянно повышается и уровень квалификации сотрудников – за два года предприятием было организовано обучение 183 специалистов, 12 работников получили смежную профессию.

Заработать авторитет в рыночных условиях, впрочем, как и «держать марку», очень непросто, но компании Липецкдоравтоцентр сполна удается закрепить достигнутые результаты и соответствовать всем требованиям эффективной компании дорожной отрасли. Ведь главный итог ее деятельности налицо – это безопасные и качественные дороги в регионе.

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ЦИФРЫ И ФАКТЫ

По итогам работы за 9 месяцев 2020 г. компания значительно повысила показатели эффективности в сравнении с аналогичным периодом прошлого года:

- рост EBITDA – в 2,2 раза;

- рост выручки собственными силами - на 25,3%;

- рост рентабельности по выручке - с 1,15% до 5,68%;

- рост рентабельности по себестоимости - с 1,25% до 6,67%

Владимир КУЛИК. Фото автора и из архива ЛДАЦ.