«Открытие»: индивидуальный подход к выбору страховки

Дополнительные услуги могут оформляться как совместно с базовым пакетом страховых продуктов, так и отдельно. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Новый страховой «конструктор» стал частью специализированной системы комплексного обслуживания клиентов банка «Кредитного конфигуратора». Она позволяет создавать продукты, которые формируются индивидуально, а в процессе продажи обеспечивается гибкое ценообразование. Кроме того, каждый клиент сможет подключать к основному пакету дополнительные страховые опции по своему желанию или, наоборот, исключать их.

В сентябре-ноябре новая автоматизированная логика формирования страховой программы показала высокую эффективность. Техническим партнером проекта стала компания «Техносерв Консалтинг».

- Банкинг - одна из самых цифровых отраслей экономики, что особенно проявилось во время пандемии. «Открытие» находится в числе технологических пионеров кредитных организаций страны, поэтому наше партнерство служит взаимному технологическому развитию, - говорит Кирилл Булгаков, генеральный директор компании «Техносерв Консалтинг». - Разработать и внедрить продукт, который будет удобен клиентам банка, повысит эффективность его работы и, вместе с тем, будет соответствовать жёстким требованиям мегарегулятора - это интересный вызов.

- «Открытие» первым среди российских банков предложил своим клиентам возможность самостоятельно формировать наполнение страховой программы при оформлении кредитов наличными. Наш сервис позволяет заемщику выбрать именно те риски, которые наиболее актуальны для него в текущий момент, не переплачивая за ненужные опции в готовых программах страхования, – подчеркивает Мария Саенко, начальник управления развития страховых продуктов ПАО Банк «Финансовая Корпорация Открытие».