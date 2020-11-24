Специалисты Липецкэнерго продиагностировали порядка 16 тысяч единиц оборудования с начала года

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За 9 месяцев текущего года специалисты службы диагностики филиала «Россети Центр Липецкэнерго» провели профилактические испытания 15768 единиц оборудования и тепловизионный контроль 1226 объектов, включая воздушные линии электропередачи, подстанции 35-110 кВ и трансформаторные подстанции 10-0,4 кВ. Диагностика проводится с целью профилактики технологических нарушений и повышения надежности электроснабжения потребителей.

Для получения наиболее объективной информации энергетики применяют приборы и технологии, позволяющие обнаруживать и устранять возникающие в работе оборудования дефекты на ранних стадиях. Тепловизионное обследование дает возможность выявлять нагрев электрооборудования и его контактных соединений дистанционно, без вывода из работы, что позволяет избежать перерывов в электроснабжении потребителей. Передвижные стационарные высоковольтные лаборатории позволяют прямо на месте проводить испытания электрооборудования подстанций и определять места повреждений силовых кабельных линий. Данные, полученные по итогам технического диагностирования, учитываются при формировании ремонтной и инвестиционной программ Липецкэнерго.

«Раннее обнаружение дефектов энергооборудования, наряду с плановыми и аварийными обходами, профилактическими обследованиями, испытаниями и другими мероприятиями, проводимыми специалистами Липецкэнерго, обеспечивают надежность работы энергосистемы, что особенно важно в осенне-зимний период максимума нагрузок», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго