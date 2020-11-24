В Липецке почтили память погибшего в Сирии летчика

В Липецке почтили память Олега Пешкова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В этот вторник, 24 ноября, исполняется 5 лет со дня трагической гибели летчика Липецкого авиацентра Олега Пешкова. Память Героя России почтили его близкие, а также военные летчики, представители городской и областной администрации. Они собрались на Городском кладбище.

- Эта военная операция должна была навести порядок, закончить действия террористов в Сирии, - взял слово командир Липецкого авиацентра Юрий Сушков. - Но для нас война началась именно в этот день – 24 ноября 2015 года, когда погиб наш друг, лётчик Олег Пешков. Да, люди умирают каждый день – кто-то от старости, кто-то от болезней. Но есть те, кто героически уходит из этой жизни, таких мы будем помнить всегда. И мне очень приятно, что Олег Пешков – лётчик нашего коллектива.

В Липецке почтили память Олега Пешкова Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Кстати, имя Олега Пешкова носит улица на российской авиабазе Хмеймим в Сирии. Там же должны открыть бюст Герою. А в сербском городе Нови-Сад портрет летчика в виде граффити украшает один из домов.

По словам мэра Липецка Евгении Уваркиной, народ никогда не забудет своего Героя. Имя Олега Пешкова носит новая школа в 29 микрорайоне областного центра. Ему посвящают спортивные турниры.

- Для каждого это имя священно, это имя Героя, примера для подражания, - сказала глава города.

Напомним, 24 ноября 2015 года на границей с Сирией турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24. Командира бомбардировщика Олега Пешкова расстреляли сирийские боевики. Летчику посмертно присвоили звание Героя России.