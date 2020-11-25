НЛМК развивает линейку высокопрочных марок стали

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Новолипецкий металлургический комбинат освоил производство уникального для российского рынка продукта – новой марки высокопрочной холоднокатаной стали. Ее свойства позволяют производить детали меньшего веса при той же прочности металла и замещать импортную сталь в автомобилестроении и металлообработке. Первую партию металла НЛМК поставил компании Specta – крупному производителю упаковочной ленты.

Высокопрочная холоднокатаная сталь используется, в частности, в производстве деталей безопасности кузова автомобиля. Прочностные свойства таких сталей позволяют также формировать качественные потребительские характеристики и другой продукции, в частности, стальной ленты, которую выпускает производственное подразделение «ВолгаCтрап» группы компаний Specta для упаковки крупнотоннажного груза: металлопроката, труб и пр. Высокая прочность таких лент должна сочетаться с пластичностью, выдерживая динамические нагрузки.

Чтобы обеспечить производство «ВолгаCтрап» металлом с необходимыми характеристиками, НЛМК поставил клиенту сталь, которая прочнее ближайших аналогов примерно в 1,5 раза при сопоставимом уровне пластичности.

«Сотрудничество с компанией Specta - важный для НЛМК опыт развития клиентоориентированности и адаптации под актуальные запросы рынка. Свойства новой марки стали удовлетворяют потребностям наших клиентов из разных отраслей. В данный момент мы проходим омологацию с предприятиями автомобилестроения, где такая сталь используется для производства деталей безопасности кузова», - прокомментировал вице-президент по продажам Группы НЛМК Илья Гущин.

«Благодаря нашей инновационной системе качества стальная упаковочная лента Specta завоевала доверие многих покупателей, и сегодня мы обеспечиваем стальной лентой все ведущие металлургические холдинги СНГ, а также имеем прочные позиции на рынках Ближнего Востока, Европы и Северной Америки. В этом немалая заслуга Группы НЛМК, с которой нас связывает долгосрочное сотрудничество, систематические программы по развитию и совместная работа над новыми материалами. Такая стратегия приносит пользу НЛМК, компании Specta, а главное - нашим российским и зарубежным клиентам», - подчеркнул Президент Группы компаний Specta Эрик Хелин.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.