Сельским учителям в Воронежской области была на 4 года продлена одна из региональных мер соцподдержки

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Соответствующее решение было принято в ходе пятого заседания регионального парламента, которое состоялось 26 ноября.

Напомним, в декабре прошлого года Воронежская областная Дума дополнила региональный закон «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Воронежской области» новыми положениями. Ими были прописаны механизм и условия предоставления дополнительной меры социальной поддержки учителям, приехавшим на работу в сельскую местность. Компенсацией расходов за наем жилого помещения в размере до 4,5 тысяч рублей могут воспользоваться педагоги, которые работают в селах постоянно и при этом не имеют собственного жилья.

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– Срок действия данной нормы истекает 31 декабря 2020 года. Но учитывая социальную значимость такой меры социальной поддержки, депутаты продлили ее действие на 4 года, то есть по 31 декабря 2024 года. Это решение в среднесрочной перспективе должно помочь частичному преодолению дефицита педагогических кадров в сельской местности на территории Воронежской области, привлечь молодых перспективных преподавателей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Как отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите Людмила Ипполитова, региональный парламент сохраняет социальную направленность законотворческой деятельности.

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– Данная льгота предоставляется исключительно за счет областного финансирования. Для ее получения должен быть соблюден ряд условий. Мерой соцподдержки смогут воспользоваться педагоги, которые работают в селе на основном месте работы и при этом не имеют собственного жилья. Компенсация расходов за наем жилого помещения составит до 4,5 тысяч рублей. Соответствующие расходы заложены в бюджет Воронежской области следующего года, поэтому выплата будет осуществляться в обязательном порядке и в полном объеме, – сказала Людмила Ипполитова.