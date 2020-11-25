Банк ЗЕНИТ наращивает розничное кредитование

.

Наибольшее количество выдач приходится на автокредиты, ипотеку и потребительский кредит.

Только в октябре 2020 года на покупку машин клиентам были предоставлены заемные средства на сумму более 1 млрд рублей, что на 49 % больше показателей сентября. Объем выдач потребительских кредитов вырос по сравнению с прошлым месяцем на 38 % — до 663 млн рублей. Выдано ипотеки на 634 млн рублей против 505 млн рублей в сентябре.

«Банк ЗЕНИТ активно развивает розничный бизнес и постоянно улучшает условия по кредитным программам. Важным событием октября стал запуск выдачи потребительских кредитов для зарплатных клиентов при помощи мобильного приложения. Благодаря качественному цифровому сервису кредитный портфель физических лиц банка планомерно растет, что говорит о возросшем спросе на продукты Банка ЗЕНИТ», — отметил заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

В Банке ЗЕНИТ действует ставка по потребительским кредитам от 7 % годовых, зависящая от суммы и срока займа. Ставка по ипотеке составляет от 4,9 % годовых и первоначальным взносом от 10%. Ставка по автокредитам — от 7 % годовых.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает 25 лет на финансовом рынке России. Банк образован в 1995 году. ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина владеет 71,1 % акций кредитной организации. Банк представлен в 25 регионах России, собственная сеть продаж насчитывает 117 точек. Кредитная организация обладает широкой международной корреспондентской сетью банков-партнеров, сотрудничает более чем со 100 международными институтами в Европе, Америке и Азии. Банк ЗЕНИТ имеет рейтинги международных рейтинговых агентств на уровне Ва3 (Moody's), BB (Fitch) и ruА- [RAEX («Эксперт РА»)]. Является акционером ООО «ЗЕНИТ Финанс», АО «Национальный НПФ», ООО «ЗЕНИТ Лизинг».

реклама