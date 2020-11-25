Около тысячи фактов хищений электроэнергии выявили с начала года специалисты отдела безопасности Липецкэнерго

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В указанный период специалисты подразделения проводили эффективную работу по обеспечению экономической, энергетической и финансовой безопасности предприятия. Она осуществлялась в тесном взаимодействии с правоохранительными органами.

Многое было сделано в сфере борьбы с энерговоровством. С начала года специалисты блока безопасности совместно с сотрудниками районов электрических сетей (РЭС) и представителями полиции провели более 100 рейдов, в ходе которых было выявлено и пресечено 985 фактов безучётного и бездоговорного энергопотребления на общую сумму более 107 млн руб. Один из наиболее крупных энергохищений в объеме более 3,3 млн кВт*ч был выявлен в Усманском районе, где специалисты группы инспекционного контроля отдела безопасности Липецкэнерго пресекли деятельность крупной майнинговой фермы. Размер причиненного энергопредприятию ущерба по предварительным данным составил 22,8 млн руб. По всем фактам правонарушений направлены заявления в правоохранительные органы. По итогам их рассмотрения возбуждено 149 уголовных и административных производств, 105 граждан привлечены к административной ответственности.

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Кроме того, с начала текущего года сотрудниками отдела безопасности было выявлено 12 фактов хищений энергобородования и его элементов с электросетевых объектов. По всем случаям поданы заявления в правоохранительные органы. На текущий момент возбуждено 9 уголовных дел. Ведется работа по возмещению нанесенного энергетикам ущерба.

За девять месяцев, благодаря активному участию специалистов отдела безопасности, в пользу Липецкэнерго с крупных неплательщиков было взыскано порядка 29 млн рублей дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии, включая штрафные санкции.

Активно велась работа по пресечению деятельности интернет-ресурсов, распространяющих запрещенную на территории России информацию о продаже приборов и приспособлений для занижения и искажения показаний счетчиков и о принципах их действия. На основании судебных решений было заблокировано 7 сайтов подобного содержания.

«Ближайшими целями и задачами подразделения безопасности Липецкэнерго остаются дальнейшее повышение результативности взаимодействия с правоохранительными органами в части реализации заявительских материалов и привлечения виновных к ответственности, обеспечение эффективности работы по предотвращению и пресечению коррупционных проявлений по всем направлениям деятельности, наращивание объемов и темпов работ по обеспечению физической и инженерно-технической защиты объектов электросетевого комплекса», - подчеркнул заместитель генерального директора-директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото предоставлено Липецкэнерго