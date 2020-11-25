Павел Путилин: На борьбу с коронавирусом и поддержку медицины мы дополнительно направляем еще почти 800 млн. рублей

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Объем доходов регионального бюджета вырос на 1 млрд. 622 млн. рублей. Казна пополнилась за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (это 1 млрд. 526 млн. рублей), а также за счет поступления налога на имущество организаций (570 млн. рублей). При этом уменьшены доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в размере 474 млн. рублей.

- Ковид – это беспрецедентный социальный и экономический вызов. И важно держать удар. Сфера здравоохранения, как никогда, нуждается в дополнительной поддержке. Сначала пандемии мы уже семь раз вносили изменения в бюджет, на которых увеличивали средства на эти цели. На сегодняшней сессии мы вновь выделяем почти 800 млн. рублей. Дополнительное финансирование предусмотрено и на ряд других социальных нужд, - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

По решению сессии, на стимулирующие выплаты врачам и другим сотрудникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией, депутаты направили более 617 млн. рублей. Также, выделены дополнительные средства, около 43 млн. рублей, на приобретение лекарств для пациентов c COVID-19, которые лечатся на дому. Около 16 млн. рублей предусмотрено на оснащение необходимыми изделиями лабораторий, которые делают тесты.

Кроме того, на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией наш регион получил дотацию в размере 77 млн. рублей. Дополнительные средства, в размере 19 млн. рублей, выделены и на выплаты соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным COVID-19 в стационарных учреждениях.

Почти 450 млн. рублей направлены на переселение граждан из аварийного жилья, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, а около 114 млн. рублей выделено на дорожную деятельность.

Дополнительно 176 млн. рублей пойдут на социальные выплаты безработным гражданам. Около 20 млн. рублей предусмотрено на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего и последующих детей, до достижения ребенком 3 лет.

Вместе с тем, вследствие снижения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, объём расходов уменьшен 474 млн. рублей, а также перераспределены ассигнования между главными распределителями областного бюджета.

Так, больше чем на полмиллиарда рублей сокращено финансирование управления дорог и транспорта и ряда других направлений. Но при этом увеличены расходы на здравоохранение. Дополнительно 150 млн. рублей направлено на погашение кредиторской задолженности медучреждений, на увеличение количества получателей выплаты «губернаторский миллион» и предоставление медицинских услуг не застрахованным в системе ОМС гражданам.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и рекомендации санитарных врачей не проводить массовые мероприятия, депутаты рассматривали изменения в закон об областном бюджете в режиме заочного открытого голосования. Учитывая положительные заключения Контрольно-счетной палаты, юридических служб облсовета, Управления Минюста и прокуратуры, депутаты большинством голосов одобрили представленный документ. В голосовании отказались принимать участие представители фракции КПРФ, а также депутаты Павел Евграфов, Максим Халимончук и Олег Хомутинников.

В итоге, с учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2020 году составили 71 млрд. 929 рублей, расходы – почти 78 млрд. 922 млн. рублей, дефицит - 6 млрд. 992 млн. рублей.

Фото предоставлено пресс-службой облсовета.