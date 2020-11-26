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Липчане жалуются на суммы в платежках за тепло

Некоторые жители Липецка заплатили за 11 дней отопления, как за целый месяц
Юлия КЛЮЕВАЮлия КЛЮЕВА
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Липчане пожаловались на плату за отопление за октябрь

Липчане пожаловались на плату за отопление за октябрь

Фото: Юлия КЛЮЕВА

В редакцию "КП-Липецк" обратилась пенсионерка Нина. Она пожаловалась, что за отопление в ее трехкомнатной квартире в октябре ей пришло 2 800 рублей. Это при том, что тепло в квартиру дали только 21 октября. То есть сумма за 11 дней, как за месяц.

По информации пресс-службы мэрии, в домах без общедомового прибора учета, плата рассчитывается по нормативу. Сумма в квитанциях одинакова в течении всего отопительного сезона, который длится 7 месяцев, включая неполные октябрь и апрель. Если же дом оборудован счетчиком, жители платят по фактическому потреблению тепла.

В Липецке общедомовые приборы учета стоят в 2 219 домах. Жителям 738 домов приходится платить по нормативу. Напомним, чтобы установить в доме счетчик, собственникам нужно обратиться в управляющую компанию. Если же прибор сломался или УК не передала вовремя показания в ресурсоснабжающую организацию, плату начислят исходя из среднемесячного объема потребления энергии. Через 3 месяца, если прибор не починят или не передадут показания, платить придется по нормативу.

Информация о начислении есть в квитанции. Дополнительную информацию можно получить в "Квадре" по телефону 28-66-10 или в ЛГЭКе - 22-61-75. Также липчане могут обратиться в Госжилинспекцию - 22-13-16.

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