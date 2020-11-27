НЛМК поможет липецким школьникам выбрать профессию

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НЛМК открыл второй этап профориентационной программы «1+1» для липецких школьников 13-16 лет, которые рассматривают возможность работы в компании.

Программа рассчитана для детей сотрудников НЛМК и детей, оставшихся без попечения родителей и реализуется в партнерстве с благотворительным фондом «Хранители детства».

В ходе проекта школьникам будут предложены онлайн-лекции о выборе профессии, развивающие игры с участием ведущих российских экспертов, тренинги по саморазвитию и улучшению взаимоотношений с родителями. Участники программы пройдут профориентационное тестирование и консультации психолога. Для них организуют мастер-классы на производстве, тематические экскурсии на предприятия города, встречи с успешными специалистами различных сфер деятельности.

Родители школьников также смогут стать участниками тренингов и вебинаров о трендах рынка труда, о нужных и полезных навыках, о построении карьерного пути. Их проведут в онлайн формате профессиональные бизнес-тренеры.

Участие в проекте для школьников и родителей бесплатное. Второй этап программы завершится в сентябре 2021 года.

В мероприятиях первого этапа в этом году уже приняли участие около 100 детей сотрудников Группы НЛМК и детей, оставшихся без попечения родителей.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.