Липецкэнерго обеспечило 3,8 МВт дополнительной мощности объектам ОАО «РЖД» в Ельце

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Для этого специалисты филиала «Россети Центр Липецкэнерго» выполнили реконструкцию заходов на подстанцию «Тербуны» двух воздушных линий 110 кВ. В результате общее потребление электроэнергии крупнейшим российским перевозчиком увеличилось до 18 МВт.

- Доступное и надежное электроснабжение железнодорожных объектов – это вклад энергетиков в реализацию федерального проекта по комплексной модернизации и расширению магистральной инфраструктуры, что в свою очередь позволит повысить безопасность и качество пассажирских и грузовых перевозок,- отметил директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

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Фото Липецкэнерго