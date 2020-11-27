Статистика ко Дню матери: липчанки рожают ближе к 30, чаще в городах и в законном браке

Чаще всего липчанки рожают в возрасте от 25 до 29 лет Фото: "КП" Архив

54% населения Липецкой области - женщины. По данным Липецкстата, их в регионе 618 тыс. Средний возраст землячек - 45 лет.

За 9 месяцев этого года мамами стали 6,9 тыс. липчанок. Из них впервые родили 2 555 женщин. Четырем самым юным мамам по 15 лет. А самой возрастной - 47 лет. На свет появились 7 028 младенцев: 3 677 мальчиков и 3 351 девочек. 36% малышей - первенцы. 39% - второй ребенок в семье, 25% - третий и последующие. Половина детей родились у мам в возрасте до 30 лет.

В последние годы липчанки рожают все позже. Так, средний возраст матери в этом году достиг 29 лет. В 2011 году он был равен 26 годам. В среднем, первый ребенок у жительниц области появляется в 26 лет.

В 2019 году впервые стали мамами в 18-19 лет 6% липчанок. В 20-24 года - 33%. В 25-29 лет - 34%. В возрасте от 30 до 34 лет родили первенца 18% женщин. Старше 35 лет - 7%.

В регионе в этом году 91 женщина родила двойню. За последние 10 лет в Липецкой области появились на свет 1 240 двойняшек и 17 тройняшек. Запоминающимся в этом плане стал 2016 год. Тогда родилось 6 тройняшек и даже четверо малышей одновременно. В 2020 году около 6 тыс. детей родились в полных семьях. Мамы-одиночки родили 1,2 тыс. малышей.

Снижается уровень рождаемости. В 2019 году - 8,6 рожденных на 1 000 населения. И это было ниже уровня 2018 года на 9,5%. В ЦФО Липецкая область оказалась на 13 месте по уровню рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости - 1,39 ребенка на одну липчанку фертильного возраста. Это очень мало. Для замещения поколений этот показатель должен быть 2,14 ребенка.

В сельской местности региона уровень рождаемости нетипично ниже городского - 7,7 на 1 000 населения, а в городе - 9. Больше всего рожали жительницы Усмани - 10,4, Чаплыгина - 10, Данкова - 9,7. Самые низкие цифры в селах Воловского и Усманского районов - 6,3 на тысячу населения.