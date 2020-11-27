Экоологические мифы и реальность

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Вопросы экологии для нашего города актуальны, ведь здесь расположен металлургический гигант – НЛМК. А как известно, еще никто в мире не придумал экологически чистый процесс производства металла. За последнее время Липецк перестал относиться к числу городов России с самым загрязненным воздухом. Природоохранные мероприятия НЛМК дают реальный результат. Однако, нередко можно услышать о «заниженных цифрах» статистики. Так мифы это или реальность?

Вячеслав Кандыбин – член коллегии экологических экспертов Липецкого областного Совета «Всероссийского общества охраны природы». Более 20 лет он занимается вопросами экологии и считает, что экологическая обстановка в городе кардинально изменилась.

Вашему вниманию предлагаем увидеть современный анализ, сделанный на основе официальных данных отчетности госорганов и предприятий.

Светлана ВАСИЛЬЕВА.