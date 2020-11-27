Знаменитому липецкому лицею №44 — 30 лет!

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Наследие. В 1990 году, ровно 30 лет назад, Надежда Даниловна Башкатова, директор липецкой школы № 44, сказала: «Будет лицей». И стал лицей. Делоне в смене вывески, а в том, что надо было расти. И стали подниматься, потому что было кому поднимать. Некоторых из учителей я застал, с некоторыми имею честь работать. Старые учителя мне кажутся интереснее, и вроде бы я понял почему: долгая любовь к тому, что делаешь, переплавляет опыт в стиль, в собственную манеру, в харизму. Лицей состоялся, потому что были крупные фигуры, и сейчас хорошо себя чувствует, потому что они есть. Это не подвижники, терпеливо несущие свой крест, а люди, которые считают, что им повезло. Им работается то легко, то трудно, но никогда не скучно. И такое отношение к труду - профессиональный портрет лицея.

Место.Лицей - в центре. От окраин к центру проходят тропинки-дорожки, по которым каждый день идут и едут дети. Это хорошо и удобно, особенно для тех, кто живет в других районах города, а таких 85 процентов от общего числа учеников. Живут в других районах, но приезжают к нам. Уже много лет, в некоторых семьях третье поколение учится в лицее. Почему? Школа должна заслужить это, не правда ли? Можно бы, конечно, сделать лицей «закрытой школой» для избранных, оставить для старшеклассников только два выпускных класса. Глядишь, и статистика выиграет. «Закрыться» было бы выгоднее. Но лицей открыт. За последних 5 лет лицеистов стало еще на 200 человек больше. Эх, нам бы здание побольше!

Здание для такого количества учеников, конечно, маловато. Но лицей ухоженный, о нем заботятся все: директор, который каждый год находит и находит деньги на обновление, технички, изо дня в день своими руками умывающие школу, педагоги, которым не все равно. В него не стыдно входить. Недавно побывал в своей родной школе и увидел спустя столько лет, те же двери в классах, занавески на окнах, люстры, тот же пол, ту же разделительную черту между крашеными и белеными стенами. Бедная школа! Плохо, когда школу только жалеешь. Когда-то Чехов писал: «Сохрани Бог наши учебные заведения от серых стен и низких потолков». В лицее нет серых стен, фанерных дверей, крашеных парт. С годами лицей не дряхлеет, а становится лучше. Выпускники прошлых лет, приходя на встречи, легко замечают разницу.

Форма лицея. Лицеисты одеваются просто и строго. Вопрос решен всерьез и навсегда. Вот наши доводы: форма не мешает ничему, но помогает многому. Недавно целую передачу на телевидении обсуждали, почему в школе нужно отказаться от формы. Было довольно занудно. Во-первых, это все же не первой важности вопрос. И что же в конце концов, дает так называемая свободная форма? Разве галстук отнимает свободу? Разве белая блузка ущемляет права? Удивляться, открывать новое, защищать свою точку зрения форма не мешает. Чувствовать себя частью целого, держать осанку, взрослеть – помогает. И еще, я не шучу, в пиджаке легче произнести слово «отнюдь». Попробуйте сделать это в джинсах и растянутом свитере, ну что это будет за выпендреж. Да вам и не захочется. И почему, наконец, в самых престижных, самых старых, самых дорогих школах мира – форма?

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Достижения. Вот уж что точно не хочется делать, так это перечислять достижения лицея. Наших лицеистов, наших учителей, нашего директора. Во-первых, утомительно, во-вторых, не хватит места. Но главное, не хочется потакать сегодняшнему дню, времени, когда надо постоянно заявлять о себе, демонстрировать себя, презентовать, пополнять портфолио. Однажды я привез свою больную маму в платную клинику. В кабинете, стены которого были плотно увешаны грамотами, молодая, красивая женщина в белом халате начала разговор с нами так: «Я кандидат медицинских наук…» .Я подумал, ну и ну. Может, и преподавателю урок начинать: «Здравствуйте, дети, я заслуженный учитель…» Нет, это глупость невозможная, просто курам на смех. И все-таки я кое-что скажу о наших успехах.

За 20 лет работы, каждый год выпуская классы, я видел много разных ребят, не только успешных и сильных, но и слабых, замкнутых, странных, и никто из них не был изгоем. Я видел заботу всего класса о мальчике с психологическими сложностями, видел, как слушают заикающихся, как реагируют дети на приступ болезни. Конечно, в первую очередь, эта заслуга родителей, но и школы тоже. В лицее можно сказать: «Я вот стихотворение написал не по теме, можно прочитать в классе?». И читают, честное слово, и дети хлопают. В моей школьной жизни это было невозможно. В лицее – легко. Я не хочу благодушничать, я знаю, что дети бывают жестоки, но этой жестокости в нашей школе нечем кормиться, ее не пускали, стерегли и добились того, что можно быть очень странным, слишком наивным, «слишком умным», любым. Вот наши достижения! Я уверен, что это стало возможным, потому что у большинства преподавателей лицея именно так расставлены приоритеты - от менее важного к более важному: признавать и уважать в детях силу, т.е. способности, трудолюбие, но любить - слабость, т.е. искренность и ранимость.

Форма правления. У нас в лицее - просвещенная монархия. На лучших уроках точно. Люди, наделенные властью, но далекие от школы, почему-то требуют все больше и больше свободы: оценок не надо, домашних заданий не надо и т.д. Либерализм, демократизм! Пусть простят меня либеральные чиновники, громко разговаривающие и размахивающие руками. Демократия на уроке – результат глупости или равнодушия. Всем уже доказали вредность авторитаризма, но опасность лжедемократии заметна только изнутри. Что же такое демократия в школе? Что она требует от учителя? Уважение к ребенку, к его личности? Но без этого невозможен никакой хороший урок. Это первейшая необходимость, это просто воздух образования. И все-таки школа, как феномен культуры, – дело иерархическое, где одно подчинено другому, где более аргументированная позиция должна быть ценнее менее аргументированной, где должны различаться сильные решения и слабые и где для точного слова и приблизительного есть разные оценки. И разговоры о демократии здесь ни при чем.

Реформы. Лицей говорит реформам «да». Наталья Федоровна, наш директор, уверена, что школа – это велосипед: он или едет вперед, или падает. Идея постоянного развития, сначала внушаемая, а с годами хорошо усвоенная, прижилась. Само собойразумеющееся для нас - участие в новых проектах, акциях, конференциях, олимпиадах. Цифровизация, так радикально меняющая облик образования, стала каждодневной и обязательной: электронные дневники, электронные журналы, образовательные цифровые платформы, классные чаты. Поистине революционные изменения! Все, что появляется новое в образовании, наше.

Но если у школы есть свое лицо, свой стиль, она не зубрит новые правила, а обживает и переваривает их. Как говорил один великий учитель, «все нам позволительно, но не все полезно». Главная задача во всех реформах, если это реформы, а не кампанейщина, создавая новое, не уничтожать драгоценное, накопленное, главное. Не выплеснуть бы в очередной раз вместе с водой младенца, вот о чем душа болит. Что же самое главное и самое драгоценное в образовании? Высшая, неповторимая ценность школьного урока в том, что на нем, и больше почти нигде, можно безнаказанно и спокойно защищать идеализм: красоту называть красотой, мудрость мудростью… Ну где еще это возможно? В каких сферах жизни, скажите на милость? Вот если цифровизация, либерализация, оптимизация, если все идущие сейчас реформы не отменят этого главного – лицей «за».

Будущее. Я слышал, что учителя других школ не хотят переходить в лицей, даже когда есть вакансия: боятся завышенных требований. Но молодые не боятся. Сейчас почти 20 процентов учителей в школе – молодые специалисты. Считают ли они, что им повезло с профессией? Только бы считали! Всего остального – знаний, креативности, энергии – хватит. В этом году пришла Александра. Работает и учится. Одевается совсем не «как училка». Взгляды на свой предмет, литературу, - неизвестно откуда так рановнятные, самостоятельные, глубокие. «Ну как?» - «Трудно и интересно!». И в этом ответе я вдруг узнал знакомые профессиональные черты, те самые, которые когда-то сделали школу. Если молодым, талантливым, умным, красивым – интересно, значит, у лицея есть будущее, он не придет в упадок, не завянет. Будет расцветать, как цветут наши розы в лицейском дворе.

Вместо заключения. Передавая нашим детям знания, мы хотим, чтобы они когда-то использовали их, мы учим как бы для завтрашнего дня. И это правильное целеполагание. Но иногда мне, как и многим учителям, кажется, что уроки не подготовка к жизни, а сама жизнь. «Величайшее наслаждение, данное человеку, заключается в интуитивном познании бытия», - писал Артур Шопенгауэр. А Махатма Ганди на вопрос о том, что должен бы делать человек, если бы жил вечно, ответил одним словом. «Учиться». И больше ничего не сказал. Как будто именно в этом слове все содержание человеческой жизни, весь смысл и вся радость. Ну что ж, почему бы не поверить мудрецам. Будем учить и учиться. Будем жить. С Днем рожденья, лицей!

Учитель русского языка и литературы,

почетный работник общего образования РФ,

заслуженный работник образования Липецкой области

М.Г. Гусаров

P. S. Регалии автора подписаны руководителем.

Фото из архива лицея