Владимир Рощупкин: «Все получается, когда идешь от насущных потребностей жителей»

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В развитии Грязинского района нет «малозначительных» задач, достигнутый здесь уровень жизни – результат доверия между жителями и местной властью.

Чистенький и опрятный, с благоустроенными зонами отдыха и отремонтированными дорогами небольшой уютный город Грязи неизменно радует своей ухоженностью, комфортом. Не случайно посетивший райцентр спустя месяц после своего назначения (тогда еще врио губернатора) Игорь Артамонов испытал по его словам «легкое потрясение» и поблагодарил руководителя района, жителей за то, что содержат город в таком состоянии.

Обновленная детская поликлиника отлично оснащена.

Дух созидания

Эту высокую планку грязинцы держат долгие годы – по созданию комфортной среды Грязинский район один из лучших в регионе. Хотя еще на заре рыночных реформ, казалось, что коммунальные проблемы здесь вечные, как и разбитые дороги. Но трудолюбие и желание перемен делают свое дело - уже в 2004 г. на всероссийском конкурсе Грязи признали одним из самых благоустроенных городов России, и он многократно подтверждал это звание в смотре-конкурсе по благоустройству и санитарному содержанию среди городов Липецкой области. Преобразился и сам район, прочно обосновавшись на лидирующих позициях по своим показателям среди муниципальных образований области.

В чем же секрет привлекательности Грязинского района, где у людей есть уверенность в завтрашнем дне и созданы оптимальные условия для жизни и работы, куда переезжают на постоянное место жительство мигранты? Несомненно, своеобразным драйвером его развития стало создание здесь федеральной экономической зоны, предприятия которой задали высокие стандарты условий труда и заработной платы. Но главное, что удалось сделать местной власти - выработать систему - умную и грамотную, и…не мешать работе. Здесь сумели подобрать к жителям, их интересам свой правильный «ключик», «разбудить» их на добрые дела. Власти делают все, чтобы раскрыть созидательный потенциал людей, и они, видя эти усилия, идут навстречу. Ведь грязинцы – народ, крепко стоящий на земле, с убежденным понятием любви к малой родине. Достаточно вспомнить, что район дал стране 19 Героев Советского Союза и одного Героя России (к слову, Двуречки - единственное село в России, подарившее стране сразу пятерых Героев). Новые времена лучшие качества грязинцев только укрепили – остался и дух созидания, и желание быть рачительным хозяином на своей земле. А местная власть здесь только помощник, ведь когда есть понимание, все задачи решаются совместно.

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Быть на своем месте

- Чем бы мы ни занимались, какие бы сложные задачи ни ставили, нужно всегда помнить, для кого это всё делается. Главное – люди! То, что требуется сегодня реальному, а не виртуальному человеку, живущему в конкретном месте, - убежден глава Грязинского района Владимир Рощупкин, возглавляющий его уже около 30 лет.

У него свое видение на взаимоотношение власти и общества, на народное доверие. Владимир Тимофеевич не приемлет лентяев и разгильдяев, всегда на стороне интересов жителей и никогда не стремился к власти. Но на любом посту трудился добросовестно – и это замечали, предлагая повышение, а он и не отказывался, чувствуя, что может приносить пользу людям. Начав помощником бригадира, к 29 годам стал директором совхоза, потом председателем райисполкома, и вот уже не один десяток лет оправдывает доверие земляков на посту главы районной администрации.

- Владимир Тимофеевич, за плечами внушительный опыт руководителя. Что для вас первостепенно в работе с жителями района?

- Важны конкретные дела, а не заигрывание с народом. Когда власть не понимает людей и не стремится это сделать, то ее просто не воспринимают. Во власти не должно быть случайных людей, необходим правильный подбор команды. Ведь от госслужащего многое зависит, а сам он должен отличаться профессионализмом, добросовестностью, быть полезным обществу. И надо стараться идти в ногу со временем, отвечать современным запросам общества, а жизнь сама покажет, правильный ли выбран путь.

Задача власти – обеспечить наличие рабочих мест, заниматься благоустройством, медициной, образованием… Не может быть все гладко, как на бумаге, но результативная работа там, где существует доверие власти и жителей. Важно, когда есть поддержка населения, совместный выбор приоритетов дальнейшего развития.

- Времена меняются, соответственно и люди. И хотя перестроить ментальность сложно, наверняка образ мышления все же поменялся у грязинцев за это время?

- Нам в какой-то мере удалось изменить менталитет людей, все, что мы имеем сейчас, чем гордимся, создано при непосредственном участии наших граждан-тружеников. Отрадно, что у жителей нашего района укрепилось сознание сопричастности к переменам, они реально стремятся сделать нашу жизнь лучше. Выросла и поддержка со стороны бизнеса, предприниматели активно включились в решении вопросов благоустройства. У нас много и постоянно делается на первый взгляд неброской работы – замена светофоров, ремонт котельных, обновление коммуникаций – но это жизненно важно. А результаты работы зависят от нас самих - насколько добросовестно трудиться будем все мы. Ведь когда делается доброе дело – интересно работать всем, все это остается в наследство будущим поколениям. Сегодня грязинцы гордятся своей малой родиной, никуда не стремятся уезжать - это, считаю самый главный показатель.

В октябре в г. Грязи открылся Центр "Мои документы".

Ситуация с коронавирусом, со всеми ее ограничениями, безусловно отложила отпечаток на все. Но нашим людям не привыкать к преодолению трудностей, жизнь продолжается. Несмотря на пандемию, грязинцы успешно трудятся в различных сферах деятельности, внося свой вклад в развитие района. Насколько плодотворно и результативно у них это получается – в нашей подборке.

Любой вопрос должен решаться - во время посещения районной поликлиники.

В интенсивном ритме

Хорошие результаты, невзирая на сложные погодные условия, показали аграрии. С полей убрано на 42,5 тыс тонн зерна больше, чем в прошлом году, показатель роста зарплаты в АПК составил 105%. За 10 месяцев сельхозпроизводителями и КФХ района вложено около 600 млн рублей инвестиций. Это позволило качественно и в срок убрать и сохранить полученный урожай, применять новые технологии в растениеводстве и животноводстве.

Выросла динамика объемов ремонта автодорог, протяженность которых в районе составляет 1024 км. В нынешнем году отремонтировано 50 км региональных дорог (в т.ч. «картами»), продолжается строительство Восточного обхода промзоны Липецка. Общая протяженность отремонтированных дорог райцентра в 2020 г. составила 30 км, а в селах – почти 34 км, ведется и ремонт тротуаров.

Открытие очередной "точки роста" - в Грязинской СОШ №4.

Особое внимание

Повышение качества образования и улучшение его материально-технической составляющей здесь всегда было в приоритете, отсюда и успехи грязинских школьников и педагогов.

В этом году 8 городских школ получили современную технику на сумму более 13,5 млн рублей, в двух школах начали функционировать информационно-библиотечные центры. На проведение ремонтных работ в учреждениях образования потрачено свыше 35 млн рублей. К новому учебному году удалось качественно подготовить все образовательные организации района.

Грязинскиих педагогов по праву можно назвать в числе лучших в области Они стали победителями региональных конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года», «Современные практики дошкольного образования», «Педагогический дебют-2020». А педагог допобразования Александр Романов победил во всероссийском конкурсе профмастерства.

Грязинский детсад №8 стал победителем всероссийского открытого смотра-конкурса и получил федеральный грант. Лидером рейтинга среди образовательных организаций начального общего образования стала начальная школа №7, в 6-й раз получив региональный грант.

Подрос до 75 и средний балл (выше областного) у выпускников грязинских школ.

Парк Флерова - в числе любимых мест отдыха.

Для комфорта и удобства

Продолжают преображаться общественные пространства, причем рекреационные зоны появляются фактически с нуля (как сквер, примыкающий к улице Советской в г.Грязи). В райцентре завершена реконструкция главной городской зоны отдыха – парка, сквера и набережной. В парке Флерова, где продолжается 3-й этап реконструкции, заменено освещение, преобразилась пешеходная зона, появились скейт-парк и автопарковка. В сквере и на набережной оборудованы детские и спортивные площадки, установлено 10 детских спортивных площадок в селах района.

Кроме того, появилась многофункциональная площадка в с. Большой Самовец и сквер с памятником в Фащевке. Всего же по благоустройству выполнено работ на общую сумму почти 214 млн рублей, из которых свыше 22 млн рублей – это спонсорская помощь.

В этом году открылись два важных социально-значимых объекта – Центр «Мои документы» и детская поликлиника, которую оснастили современным оборудованием.

По областной адресной программе переселения из аварийного жилфонда, в нынешнем году расселено два дома. Всего же, с 2015 г. из 27 аварийных домов переселено 813 человек.

В подарок детскому коллективу "Степ" - отремонтированный репетиционный зал.

За ними будущее

Это, конечно же, подрастающее поколение, для которого в районе есть все возможности проявить себя в учебе, спорте и творчестве. И молодежная политика в районе направлена именно на создание условий для успешной социализации и самореализации ребят. А их достижения просто восхищают:

- в 2020 г. команда районного молодежного добровольческого агентства «От сердца к сердцу» заняла 1 место в региональном конкурсе добровольчества;

- актив молодежного парламента Грязинского района завоевал все (!) призовые места в областных конкурсах – «Добровольцы - врачам», «Интеллектуальный батл», «От истории семьи к истории страны»; ребята заняли 1-е место во Всероссийском конкурсе научных работ молодежи, были первыми и во Всероссийском конкурсе «Профстажировка 2.0».

И это не считая «серебра» в ряде других конкурсах и олимпиадах.

Продемонстрировали класс и спортсмены, показав отличные результаты. В состав сборной страны вошли 4 каратиста из Грязинского района, на чемпионате России по всестилевому каратэ они завоевали «золото» и «бронзу». ФК «Водоканал» стал серебряным призером всероссийских соревнований по мини-футболу, завоевал «серебро» и грязинский пловец на всероссийских соревнованиях по плаванию на открытой воде.

Центр культурного развития - краса и гордость грязинцев.

«Вы по праву заслужили признание»

Как показало время, очень многое в развитии любого района (где всё на виду) зависит от того, кто и как руководит. И в этом смысле, грязинцам несомненно, повезло.

Каждый раз, общаясь с Владимиром Тимофеевичем, для себя неизменно отмечаешь его умение выбрать главное, взвешенность каждой фразы - невольно проникаешься этой спокойной уверенностью. И модное «харизма» здесь как-то…не подходит, а есть именно ощущение внутреннего стержня, целостности натуры. И это осознание правоты общего дела, настрой на созидание словно «подзаряжает» окружающих.

Владимир Тимофеевич Рощупкин в эти дни отмечает 65 –летний юбилей. За выдающиеся заслуги ему присвоено звание «Почетный гражданин Липецкой области». Буквально сегодня глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов вручил еще одну награду - Серебряную медаль Министерства сельского хозяйства РФ «За вклад в развитие агропромышленного комплекса».

Поздравляя юбиляра, своими впечатлениями, мнениями, эмоциями делятся те, кто знает Владимира Тимофеевича не один год.

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Игорь Артамонов,

глава администрации Липецкой области:

Уважаемый Владимир Тимофеевич!

Примите сердечные поздравления с юбилеем!

Вы принадлежите к числу успешных управленцев нового времени, чей достойный жизненный путь, целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение. Вы обладаете важным и особо востребованным сегодня качеством – государственным подходом к делу, которому Вы служите. Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный результат.

Как талантливый руководитель с бесценным опытом сегодня Вы призваны решать самые ответственные задачи на посту главы Грязинского муниципального района. Под Вашим руководством реализуются крупные социально-экономические проекты во благо Липецкой области. Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе – когда богатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполнено новыми планами.

Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким, неиссякаемой жизненной энергии, личного счастья и скорейшей реализации намеченных планов и поставленных задач! Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена пониманием и поддержкой единомышленников, теплом домашнего очага, любовью родных и близких!

Михаил Тарасенко,

депутат Государственной Думы РФ:

Меня всегда восхищала Ваша поразительная доброжелательность в отношениях с людьми, стремление решить их проблемы, помочь в непростой жизненной ситуации. При всем этом, Вы можете быть в работе и жестким, и непримиримым к расхлябанности и необязательности.

Людмила Пахомова,

жительница района:

В 2000-м году в нашу семью пришла беда – исполняя воинский долг в Чеченской республике героически погиб мой сын. С первого дня это горе с нами разделил Владимир Тимофеевич, и уже 20 лет, став, по сути, близким человеком, оказывает поддержку. Его доброе сердце, чуткая душа всегда готовы прийти на помощь.

Наталья Зелененко,

Руководитель Центра соцзащиты населения по Грязинскому району:

Жизнь навечно повенчала Вас с Грязинским районом! Это под Вашим руководством наш район стал уютным и привлекательным. Вы умело создали единую команду, объединившую усилия на улучшение жизни грязинцев. Вы по праву заслужили признание!

Оксана Ларичева,

Проректор Санкт-Петербургского

Госинститута кино и телевидения:

... Придя в Вашу команду совсем девчонкой, навсегда запомнила Ваши слова – умей с уважением относиться к тем, кто работал до тебя, не спеши критиковать других. Если уж делать, так хорошо, а иначе и не стоило браться! Благодарю Вас за мудрость! С Вами нелегко, Ваш опыт превышает возможности одного человека, но тем ценнее получить Ваше ободрение! Работа с Вами научила меня смотреть дальше, чем видят глаза…

Оксана Брезицкая,

директор СОШ №4, г. Грязи:

Вы являетесь инициатором всех значительных изменений в педагогическом сообществе нашего Грязинского района. Именно благодаря Вашей инициативе в школах развито кадетское движение, ребята обучаются в морском и казачьем классах; уже два года успешно функционируют педагогические и медицинские классы. Ваша полная самоотдача и настойчивость в поиске эффективных путей решения отраслевых задач позволяют соблюдать интересы образования нашего района.

Елена Дергунова,

директор филиала ВГТРК ГТРК Липецк

В 91-м году в Грязях впервые в области появилось свое маленькое кабельное ТВ с новостями. Именно благодаря Владимиру Тимофеевичу я пришла на телевидение. Секрет его успеха в том, что он не боится рисковать, предугадывая, что будет востребовано в будущем. Когда-то мои родители приехали в Грязи из Сибири, тогда, чтобы выйти на улицу, приходилось надевать резиновые сапоги. А сейчас мы гуляем по грязинскому Арбату, видим преображенные улицы, парки, набережную и душа радуется!

Алина Белокопытова,

Корреспондент-ведущая телеканала «TV-Губерния» г. Воронеж:

Несмотря на высокую должность, Владимир Тимофеевич всегда держит свои двери открытыми для молодежи. Как опытный руководитель и просто отзывчивый человек он охотно выслушает, даст совет, предложит посильную помощь… Мне особенно приятно видеть, как расцветает мой любимый край, появляются новые условия для развития детей и молодёжи.

Виктор Тонких,

краевед, г. Грязи:

Знать и помнить историю и корни родного края – это первооснова. Благодаря личному участию и вниманию Владимира Тимофеевича удалось сохранить и передать историю Грязинского района, выпустить к юбилею города и района памятные книги.

Михаил Акулов,

вице-президент ОАО РЖД 2005 -2017,

почетный гражданин Грязинского района:

Человек есть то, на что он смотрит …Вокруг Вас всегда были бескрайние грязинские просторы, искренние трудолюбивые люди, мудрая в своей скромной красоте природа… Здесь, на Липецкой земле Вы родились и состоялись как Человек с большой буквы. С теплотой вспоминаю нашу первую встречу, двух доверенных лиц кандидата на пост Президента РФ В.В.Путина , 20 лет назад . Помню Вашу тогда тревогу о ветшающем вокзале на станции Грязи . Сегодня обновленный вокзал гостеприимно встречает грязинцев и многих жителей Липецкой области. Именно при Вашем участии решена задача улучшения транспортной доступности Грязинского района и ОЭЗ «Липецк» железнодорожным транспортом. Вы всем сердцем любите грязинскую землю, своих земляков, много сил отдаете воспитанию у молодежи уважения к истории своей малой Родины.

Виктор Фисенко,

Председатель Грязинского филиала Всероссийского общества слепых

Говорят – «Мир не без добрых людей»- мир держится на неравнодушных, отзывчивых людях, а Вы видите душой и сердцем. Ваша помощь чрезвычайно ценна для нас и никогда не будет забыта. Пусть счастливая птица-Удача всегда укрывает Вас своим крылом!

иерей Петр Жуков,

настоятель Храма св. благоверного князя Александра Невского города Грязи

Примите особую благодарность за те труды, которые Вы несете на благо Грязинского района и Русской православной церкви. Вы многое сделали и делаете сейчас, чтобы наш район процветал. Благодаря Вашим заботам и неравнодушию в нашем районе появился прекрасный храм святого благоверного князя Александра Невского - жемчужина культурного и духовного наследия района. Примите самые искренние пожелания счастья, здоровья, любви и благополучия. Многая и благая лета!!!

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Мы поздравляем Владимира Тимофеевича с 65-летием! Будучи знакомы не один год, восхищаемся его деловым качествам, преданности своему делу, отзывчивости и доброму сердцу. Здоровья Вам, успехов и удачи во всех начинаниях!

Владимир КУЛИК. Фото автора и Раисы ЛАВРЕНЮК.