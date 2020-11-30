«Ростелеком» обеспечил цифровыми сервисами центры государственных услуг «Мои документы» в Липецкой области

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Провайдер установил в клиентских зонах 27 точек беспроводного доступа к интернету для публичного пользования. Кроме того, специалисты «Ростелекома» настроили автоматическое перенаправление на портал «Госуслуги» при авторизации пользователей в сети Wi-Fi. Ранее в офисах многофункциональных центров провайдер организовал проводной интернет.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Ни для кого не секрет, что успех любого предприятия напрямую зависит от удовлетворения ожиданий потребителя. Развитая инфраструктура “Ростелекома” позволила нам в короткие сроки развернуть гостевые зоны Wi-Fi, при этом гарантировать сотрудникам и клиентам офисов госуслуг надежную беспроводную связь с высокой пропускной способностью каналов. Наша услуга “WiFi для бизнеса” помогает многофункциональным центрам повысить уровень комфорта в офисах Но на этом наше сотрудничество не заканчивается. Специалисты компании установили два “Ростелеком Экрана” в Липецком и Елецком отделениях “Мои документы”. Сервис позволяет изучать поток посетителей, распознавать их по гендерным и возрастным группам и демонстрировать на экранах актуальный контент».

Услуга «Ростелеком Экраны» предназначена для построения и централизованного управления распределенной сетью рекламно-информационных экранов и продуктивного взаимодействия с клиентами. Она позволяет создавать масштабные рекламные кампании и анализировать их эффективность, изучать потенциальных покупателей, таргетировать контент на видеопанелях для целевой аудитории. Сервис можно подключить на существующем оборудовании заказчика, если оно отвечает необходимым требованиям.

Узнать подробнее о предложении «Ростелекома» можно на сайте компании и по телефону горячей линии 8-800-200-30-00.

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Фото предоставлено «Ростелеком»