Липецкэнерго консолидирует бесхозяйные электросетевые объекты

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В указанный период в ходе обследования электросетевого комплекса специалисты Липецкэнерго выявили 19 бесхозяйных объектов. В их числе 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и порядка 4 км воздушных линий 0,4-10 кВ. В настоящий момент инициирована процедура их юридического оформления в собственность «Россети Центр».

Филиал «Россети Центр Липецкэнерго» ведет системную работу по консолидации электросетевых активов региона, в том числе и бесхозяйных, с 2011 года. Ее цель – повышение надежности электросетевого комплекса региона. В 2019 году Липецкэнерго принял на обслуживание около 30 км ЛЭП, 9 трансформаторных подстанций суммарной мощностью 1763 кВА.

«Бесхозяйные энергообъекты, которые функционируют без надлежащего обслуживания, представляют угрозу для жизни людей и являются источником аварий, одной из причин снижения качества электроснабжения и серьезных потерь электроэнергии. Приведение их в надлежащее техническое состояние – необходимое условие обеспечения надежного энергоснабжения потребителей Липецкой области», - подчеркнул заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.

Информация для собственников о том, как передать электросети в собственность «Россети Центр», размещена на сайте компании в разделе «Потребителям\Передача объектов\Заявка на передачу объекта электросетевого хозяйства». За дополнительной консультацией можно обратиться в офисы обслуживания потребителей «Россети Центр Липецкэнерго» или по телефону бесплатной горячей линии энергетиков 8-800-220-0-220

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Липецкэнерго